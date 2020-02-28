تألق شرطة أبوظبي في«المواي تاي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد فريق شرطة أبوظبي للمواي تاي 6 ميداليات في بطولة الإمارات للمواي تاي التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة من 28 نادياً من مختلف مناطق الدولة يمثلون 32 جنسية.

وتشتمل البطولة على 24 وزناً لمختلف الفئات العمرية، من بينها 6 أوزان من عمر 17 حتى 23 سنة لفئة المبتدئين، و12 وزناً لما فوق 23 سنة فيما وزعت فئة الفتيات على 6 فئات.

وشهدت المنافسات الظهور الأول للفريق النسائي لشرطة أبوظبي للمواي تاي، وقد استطاعت كل من اللاعبات الغالية عسكر وحصة الدهماني وسارة الشامسي حصد الميدالية البرونزية في أول مشاركة لهن.

وعلى صعيد المشاركة الرجالية، تمكن أحمد المسماري من تحقيق برونزية لفريق شرطة أبوظبي، كما تمكن أبناء منتسبي القيادة من زيادة نصيب الفريق بتحقيق ميداليتين، الأولى فضية من نصيب محمد يوسف بنجينا، والأخرى برونزية من نصيب ياسر أحمد الكيحل.