مجلس الشارقة الرياضي يتوج الفائزين في برنامج التميز 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عصام هجو

شهد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أمس، حفل تتويج الفائزين بجوائز برنامج التميز لأندية الشارقة في دورته الثالثة والذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي بمركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة وغانم الهاجري رئيس اللجنة العليا للبرنامج وعيسى هلال الحزامي الأمين العام وأعضاء مجلس إدارة المجلس واللجنة العليا للبرنامج ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية وعدد من قادة الرياضة وممثلي الاتحادات الرياضية ووسائل الإعلام التي تابعت الحفل وقوفاً على الأقدام لعدم تخصيص مكان محدد للإعلاميين كما كان للأندية.

بدأ الحفل بعرض فيلم خاص عن البرنامج ثم كلمة الدكتور غانم الهاجري رئيس اللجنة العليا للبرنامج؛ حيث وجه خلالها الشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على أهمية البرنامج الذي يأتي ترجمة لرؤيته وتوجيهاته السامية وأهمية تشجيع الأندية على لعب دورها في المحافل المختلفة، مؤكداً أن البرنامج يحقق أهدافه المتميزة، فيما قامت اللجنة بعمل زيارات للأندية لإعداد الملفات إلكترونياً وكانت نسبة زيادة المشاركة على الدورة السابقة بواقع 20% بانضمام ثلاثة أندية هي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ونادي الشارقة للصقارين.

ومن ثم أعلنت اللجنة العليا الفائزين في الفئات المختلفة بداية بالفئات التقديرية وهي فئة معيار القيادة الاستراتيجية، حيث حصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المركز الأول بين الأندية التخصصية، فيما توج نادي الحمرية بالمركز الأول عن الأندية الرياضية.

وفي معيار التسويق والاستثمار حصد نادي الشارقة للفروسية والسباق المركز الأول عن الأندية التخصصية، فيما فاز نادي الشارقة الرياضي بالمركز الأول عن الأندية الرياضية، وفي معيار الإعلام والاتصال فاز نادي خورفكان للمعاقين بالمركز الأول من الأندية التخصصية.

وفي معيار الإدارة الفنية ورعاية اللاعبين، انفرد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أولاً بين الأندية التخصصية، وجاء نادي اتحاد كلباء في المركز الأول بين الأندية الرياضية، وفي معيار الإنجازات الرياضية ذهبت جائزة المركز الأول لنادي الثقة للمعاقين عن الأندية التخصصية، بينما فاز نادي الشارقة الرياضي بالمركز الأول عن الأندية الرياضية، وفي معيار الأنشطة الثقافية والمجتمعية حصل نادي الثقة للمعاقين على المركز الأول للأندية التخصصية.

وفاز نادي المدام بالمركز الأول للأندية الرياضية ليصبح النادي المتميز الأول على مستوى أندية المنطقة الوسطى، وفي معيار النادي الأكثر تطوراً حصل نادي الثقة للمعاقين على المركز الأول بين الأندية التخصصية، وجاء نادي المدام أولاً بين الأندية الرياضية، وفي معيار النادي المتميز العام فاز نادي خورفكان للمعاقين بالمركز الأول بين الأندية التخصصية، ونادي الحمرية بالمركز الأول بين الأندية الرياضية.

وتنافس خلال الدورة الثالثة للبرنامج عدد 17 نادياً بواقع 9 أندية رياضية وثمانية أندية تخصصية تسابقت للفوز بمختلف فئات البرنامج الفرعية والرئيسية.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن برنامج التميز يعد ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ودعمهما للمبادرات والمشاريع الرياضية المتميزة التي تسهم في حث الأندية على الإبداع على مختلف المستويات، ويأتي هذا البرنامج تحقيقاً للأهداف المرجوة وهذا ما ظهر من خلال المنافسة الكبيرة بين كل الأندية بل وحتى تنافس أكثر من ناد في المرحلة النهائية والكل فائز في النهاية وهو الاشتراك في تأكيد ريادة أندية الإمارة على المستويات الرياضية والثقافية والمجتمعية وصولاً إلى أعلى معدلات التميز على مختلف المستويات وهو ما يهدف له مجلس الشارقة الرياضي لأنديته في مثل هذه المبادرات.

وذكر عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي أن المشاركة الكبيرة في هذه الدورة إن دلت فإنما تدل على أهمية البرنامج وتلبية لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة نحو الارتقاء والتميز وشهدت الدورة حماساً ملحوظاً وتعبيراً عن رغبة الأندية في حصد الجوائز وتحقيق الإنجازات وهو من الأهداف المهمة التي يحققها برنامج التميز دائما في كل دورة ونشكر كل من ساهم في النجاح.

وضم الحفل تكريم أعضاء اللجنة العليا للبرنامج الدكتور غانم الهاجري رئيس اللجنة العليا والدكتور صلاح طاهر الحاج وعلي سالم المدفع و محمد إبراهيم الرئيسي ولجنة التقييم والتحكيم للأندية التخصصية وهم ناجي محمد الحمادي رئيس اللجنة والدكتور سامح خميس الحليان وحميد خلفان الكندي وخلف عبد القادر محمد ونادية عبدالرحمن الحوسني، بجانب تكريم أعضاء لجنة التقييم والتحكيم للأندية الرياضية وهم السيد راشد محمد المطوع رئيس اللجنة وعامر محمد البسارة وسلطان سالم الشحي وعائشة جمعة حسن والدكتورة أمل يوسف الحوسني.