السلوفيني بوجاتشار يهدي الإمارات لقب مرحلة «جبل حفيت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

توج الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين الدراج السلوفيني تايدي بوغاتشار من فريق الإمارات بلقب المرحلة الخامسة «جبل حفيت» لطواف الإمارات الذي يقام في نسخته الثانية ويختتم غداً، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات، بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1122 كلم.

وقطع بوغاتشار مسافة 162 كم بزمن وقدره 03:48:53 ساعة وتفوق على منافسه الكازاخستاني ألكسي لوتشنكو من فريق استانا بفارق سنتيمترات قليلة من خط النهاية. وشهدت مرحلة الصعود للجبل منافسة قوية بين الدراجين بوجاتشار والكسي لوتشنكو الثاني وآدم ياتس الثالث بالقرب من خط النهاية وحبست الأنفاس من شدة الإثارة وابتسم الحظ في النهاية إلى بوجاتشار من فريق الإمارات الذي توج بأصعب مرحلة في الطواف.

واحتفظ آدم ياتس بالقميص الأحمر برعاية طيران الإمارات لمتصدر السباق عقب نهاية المرحلة الخامسة، محافظاً على صدارة الترتيب العام للطواف بزمن قدره 20:35.04 ساعة، بفارق 1:01 دقيقة عن بوجاتشار دراج فريق الإمارات الثاني في الترتيب، و1:33 دقيقة عن اليكسي لوتشينكو. كما احتفظ الأسترالي إيوان كاليب دراج فريق لوتو سودال على القميص الأخضر برعاية مبادلة والمخصص لمتصدر السباق بالنقاط ب 43 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن السلوفيني فيلكو ستونيتش دراج فريق فيني زابيو الإيطالي، الذي حافظ على القميص الأسود برعاية طيران أبوظبي والمخصص لمتصدر السرعة المتوسطة ب 42 نقطة، بينما احتفظ تادي بوغاتشار على القميص الأبيض برعاية نخيل، المخصص لأفضل دراج شاب تحت 25 سنة، بزمن قدره 20:36:05 ساعة.

وواصل فريق الإمارات تألقه في النسخة الثانية من طواف الإمارات الدولي بعد فوزه بلقب المرحلة الخامسة، ليحافظ الفريق على صدارة الترتيب العام للفرق.

حضر مراسم التتويج غانم الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية في العين، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعادل الفهيم النائب الأول للرئيس في أغذية، وإسماعيل عبد الله المدير التنفيذي لاستراتا، وسعيد خليفة بن سليمان ممثل طيران الإمارات في أبوظبي والعين، وهاشم الهاشمي ممثل طيران أبوظبي، ومحمد القاسم ممثل نخيل، والعقيد مبارك السبوسي مدير مديرية شرطة العين.

وبلغ متوسط السرعة في السباق 42 كلم في الساعة لكنها وصلت في أجزاء كثيرة خلال مرحلة أمس إلى 65 كلم في الساعة في ظل تحسن الأجواء المناخية رغم وجود الرياح الجانبية.

وكانت نقطة انطلاقة السباق أمس من استاد هزاع بن زايد بإشارة من عارف العواني برفقة راشد عبدالله مدير الاستاد وسار السباق بمناطق القطارة وهيلي وواحة العين بجانب المرور عبر العديد من المعالم التاريخية في دار الزين مثل جامعة الإمارات وقصر المويجعي وقلعة الجاهلي والمتحف وحديقة العين للحيوانات، إلى أن وصل إلى المبزرة الخضراء؛ حيث بدأ الدراجون في الصعود إلى جبل حفيت لمسافة 10 كيلومترات حتى خط النهاية على القمة.

وتقام اليوم المرحلة السادسة وقبل الأخيرة من الطواف «أدنوك» وهي المرحلة الصحراوية التي تمتد لمسافة 158 كلم، إذ من المقرر أن ينطلق السباق من الرويس، والسير في الطريق الذي يمتد ما بين البحر وحتى أطراف الصحراء، ويحافظ أول جزء من المسار على استقامته لمسافة 60 كلم، قبل دخول المحطة الأخيرة في مضمار المرفأ.



بوجاتشار سعيد بالفوز

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أعرب الدراج تايدي بوجاتشار من فريق الإمارات عن سعادته البالغة بتتويجه بلقب مرحلة جبل حفيت الخامسة والصعبة وقال: المنافسة كانت قوية جداً بين الدراجين حتى خط النهاية، وفي اللحظة الأخيرة زدت السرعة وقمت بكل ما عندي من أجل الفوز حتي أكسب مزيداً من النقاط، وتحقق ذلك بفضل مساعدة زملائي في الفريق.

وأضاف: الطقس كان مثالياً بالرغم من وجود بعض الرياح، وبعد الكيلو 65 بدأ الجميع في زيادة سرعته، كانت هناك منافسة قوية مع أدم ياتس وتمكنت في النهاية من تجاوزه، وأتمنى أن تكون المرحلتان القادمتان من دون رياح.

هذا وهنأ البريطاني أدم ياتس من فريق ميتشلتون والحائز على المركز الثالث في المرحلة الخامسة زميله تايدي بوغاتشار بالفوز بمرحلة جبل حفيت، مؤكداً استحقاقه للقب.



تقنية «الفيلون».. بيانات حية للدراجين



واصلت تقنية «الفيلون» تقديم الإبهار في نقل فعاليات النسخة الثانية من طواف الإمارات الدولي، إذ شكلت التقنية إضافة مهمة في نقل بيانات الدراجين خلال مراحل السباق كافة وتحليل أدائهم على مدار السباق بالكامل.

وتقنية «الفيلون» هي تكنولوجيا تستخدم في نقل الفعاليات الرياضية وترتكز على تركيب كاميرات في دراجات المشاركين، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحليل بيانات الدراجين خلال السباق بشكل حي ومباشر، وتتضمن العديد من البيانات المهمة الخاصة بكل دراج مثل التفاصيل الحيوية للدراج والمتعلقة بحالته البدنية كدقات القلب وقوة الدراج ومعدل سرعة الرياح، فضلاً عن معلومات حية عن السباق ككل.