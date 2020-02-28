الحمرية يستضيف التعاون للحفاظ على الأمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

تفتتح ثلاث مباريات الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى اليوم، حيث يلتقي الحمرية مع التعاون، والعروبة مع البطائح، والذيد مع مسافي في الخامسة والنصف مساء.

وفي ملعب الحمرية سيكون «العنابي» مطالباً بالاستمرار في الانتصارات والحفاظ على حظوظه في المنافسة على الصعود، وهو يمتلك 22 نقطة في المركز الثالث ويخوض المواجهة بصفوف مكتملة وأمام المدرب خيارات عديدة في كل الخطوط، خاصة في الوسط والهجوم بعد تألق عمر بريتي وفيصل خليل وسعيد جمعة في المباراة الأخيرة أمام العربي، حيث قادوا الفريق للفوز.

أما فريق التعاون فهو مازال يبحث عن أول فوز في الدوري بعد 13 جولة، تعادل فيها مرتين وخسر 11 مواجهة، وهو يأمل إن تشهد مباراة اليوم انتصاره الأول.

وفي مباراة أخرى يسعى البطائح إلى العودة للانتصارات وتدارك موقفه، بعد أن خسر أربع نقاط في آخر جولتين وأمام منافسين مباشرين، فالخسارة من الحصن والتعادل مع دبا الفجيرة، حرماه من الوصول إلى 24 نقطة والاقتراب أكثر من الحصن والإمارات، لكنه عازم على التغلب على الظروف والمنافس في لقاء اليوم، وللبطائح 20 نقطة في المركز الخامس.

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أما العروبة الثامن برصيد 14 نقطة، فهو يلعب من أجل تحسين صورته وإنهاء الدوري في مركز جيد، بعد أن أصبح خارج السباق، وهو يدرك أن الفوز على البطائح سيكون نتيجة رائعة تمنحه مزيداً من الثقة للاستمرار في حصد النقاط واختتام الدوري بصورة تحفظ ماء وجه الفريق، الذي كان مرشحاً بقوة للصعود لكنه خيب آمال أنصاره.

بدوره، يتطلع الذيد إلى نتيجة جيدة في مواجهة مسافي اليوم، ويستهدف مركزاً جيداً في نهاية البطولة، ويمتلك البنفسجي 14 نقطة في المركز السابع من 12 جولة.

وبالنسبة لمسافي، يرغب في تحقيق فوز ثالث يرفع رصيده إلى عشر نقاط، وللفريق سبع نقاط حالياً في المركز قبل الأخير.

وقال ماجد المهيري مشرف فريق الحمرية، إن العنابي سيتمسك بالأمل حتى النهاية وسيعمل على تحقيق الفوز في كل مباراة، منوهاً بوجود ثماني جولات قد تشهد تغييرات، وأوضح: «منطقياً الإمارات والحصن الأقرب للصعود، لكن لا أحد يعلم ماذا يحدث غداً، وبالنسبة لنا هناك فرصة سنعمل على استغلالها».

وذكر أن مباراة اليوم أمام التعاون مهمة وعلى فريقه أن يركز جيداً، ويؤدي بجدية كبيرة، ويحترم منافسه الذي يلعب كرة جميلة ونتائجه لا تعبر عن مستواه.