افتتاح رائع لبطولة غرب آسيا لرفع الأثقال في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

انطلقت، أمس الأول، في دبي بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تنظم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام في صالة المزهر الرياضية بدبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

حضر افتتاح البطولة سلطان بن مجرن رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، والدكتور مصطفى صالح رئيس اتحاد غرب آسيا لرفع الأثقال، ومحمد جلود الأمين العام للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وعبدالله الجرمن عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ومحمد الحربي عضو اللجنة في الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد السعودي، وسعيد الغابشي رئيس الاتحاد العماني، وعزام الزعبي رئيس الاتحاد الأردني، وعلي عبد الله رئيس اللجنة الفنية لاتحاد غرب آسيا لرفع الاثقال، وخلود عبيد عضو مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال الأمين المساعد لاتحاد غرب آسيا، وعبدالله الزعابي نائب رئيس الاتحاد، وفيصل الحمادي أمين السر العام.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 222 شخصاً من بينهم 150 لاعباً، ولاعبة، من الكبار والشباب والناشئين من 15 دولة، هي: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، الأردن، العراق، سلطنة عُمان، إيران، اليمن، السعودية، سوريا، فلسطين، لبنان، أوزبكستان، تركمانستان، والمغرب.

ورحب سلطان بن مجرن خلال الافتتاح بالضيوف مبيناً أن الجميع في بلدهم الثاني الإمارات، وقال إن البطولة تشهد مشاركة كبيرة من الرباعين من مختلف الدول، متمنياً التوفيق لأبطال الإمارات ولجميع المشاركين في الحدث.

من جانبه، تقدم محمد جلمود بالشكر للإمارات على استضافة البطولة، مبيناً أن التنظيم جيد، وقال: استضافة الإمارات للبطولة كان فيها تحد بسبب ما يعايشه العالم من تفشي فيروس كورونا، ورغم عدم تمكن رباعين من دول كثيرة من الحضور بسبب هذه الظروف، إلا أن العدد المشارك لم يكن متوقعاً، نحن سعداء بهذه المشاركة الكبيرة والإمارات نجحت في التنظيم رغم كل الظروف.

وحصد رباعو ورباعات الإمارات العديد من الميداليات الملونة خلال البطولة، وضمن نتائج منتخب الآنسات حققت اللاعبة آمال بن يوسف 3 ميداليات ذهبية في فئة الناشئات، و3 ميداليات فضية في فئة الشابات، وحققت اللاعبة فاطمة مجيد 3 ميداليات فضية في فئة الناشئات، و3 ميداليات فضية في فئة الشابات، وحققت الرباعة مي أحمد المدني 3 ميداليات فضية في فئة الناشئات، و3 ميداليات فضية في فئة الشابات.

وعلى صعيد منافسات منتخب الرجال، حقق اللاعب عبدالله البلوشي 3 ميداليات برونزية في فئة الشباب، واللاعب الشيخ خالد منتصر القاسمي 3 ميداليات فضية في فئة الناشئين، و3 ميداليات برونزية في فئة الشباب.

ومن المقرر أن يستكمل منتخب الرجال اليوم، منافساته من خلال مشاركة الأبطال: فيصل الشحي، أحمد مصطفى، عبدالله الشحي، عيسى رجب البلوشي، ومحمد كمال.