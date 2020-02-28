العبدولي: نبارك للإمارات والحصن الصعود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

هنأ جمعة العبدولي مدير دبا الفجيرة، فريقي الإمارات ودبا الحصن بالصعود لدوري الخليج العربي على الرغم من أن دوري الدرجة الأولى تبقى على انتهائه سبع جولات، واعتبر أن صعود الفريقين مسألة وقت.

وقال العبدولي: أبارك للإمارات ودبا الحصن الصعود، منطقياً الفريقان قريبان جداً من الصعود، هناك مؤشرات ومعطيات تؤكد ذلك، عندما يحقق الفريق الفوز في آخر دقيقة أو في الزمن المحتسب بدل ضائع فهذا مؤشر وعندما يظل الفريق في الصدارة منذ بداية الموسم فهذا مؤشر.

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ومضى: دبا الحصن أيضاً موقفه جيد في رأيي وأفضل من موقف بقية الفرق الطامحة للصعود، الفريقان خدما نفسيهما وسيستفيدان من المواجهات بين منافسيهما مع بعضهم بعضا.

وتابع: بالنسبة لدبا الفجيرة صحيح انه ما زال يملك فرصة وهناك أمل، لكن الفريق إذا استمر بهذا المستوى وعلى هذا الأداء وبهذه النتائج لن ينافس، فمستوى الفريق ونتائجه الحالية لا تؤهله للصعود ولا يوجد عذر لنا، حيث ان الفريق مر بظروف صعبة جداً وغريبة، مثل الإصابات المستمرة والغيابات التي اثرت بصورة كبيرة، وما حدث في بعض الأحيان غير عادي، وهناك لاعبون اساسيون اصيبوا وتم تجهيز البدلاء ليشاركوا مكانهم لكن حتى هؤلاء البدلاء اصيبوا وهناك لاعب تعاقدنا معه من كلباء (سعيد المراشدة) من اجل ان يحل مشكلة عانينا منها بسبب الإصابات في هذا المركز لكنه تعرض لإصابة في الرباط بعد أسبوع من انتدابه وسيغيب حتى نهاية الموسم.

وأكد العبدولي: نحن لا نجد عذراً لأنفسنا ولا يوجد مبرر، وأود هنا ان اعتذر لجماهير الفريق بشدة على ما حدث وأتمنى ان تسامحنا على التقصير.

وذكر العبدولي انهم واللاعبون تعاهدوا ان يظهر الفريق بصورة مغايرة في الفترة المقبلة بغض النظر عن صعوده من عدمه، وأوضح: سنلعب للفوز في كل المباريات المتبقية،ويظهر بصورة تليق به .