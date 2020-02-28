8 ميداليات للإمارات.. ومصر تحتل المركز الأول في «عربية الرماية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق المنتخب المصري للرماية المركز الأول وصدارة الترتيب العام للبطولة العربية الخامسة عشرة للرماية، التي أقيمت فعالياتها في مصر على ملاعب نادي الرماية ونادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 400 رامٍ ورامية يمثلون 15 دولة.

وفاز فراعنة الرماية بالمركز الأول، بعدما حققوا 53 ميدالية متنوعة، بواقع 19 ذهبية، و17 فضية، و17 برونزية، وحل المنتخب العماني في المركز الثاني برصيد 34 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ذهبيات و13 فضية و11 ميدالية برونزية، وجاء المنتخب السعودي ثالثاً بعدما حقق 12 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات، و4 فضيات، و3 ميداليات برونزية، وحل منتخب الكويتي رابعاً ب 14 ميدالية، متقدماً على المنتخب البحريني صاحب ال 18 ميدالية متنوعة، وفي المركز السادس جاء منتخب الإمارات برصيد 8 ميداليات، وسابعاً منتخب تونس، وثامناً منتخب اليمن، وتاسعاً منتخب لبنان.

وفي التوقيت نفسه، أقيمت بطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات التي شهدت منافسة شرسة من قبل الراميات العمانيات والسعوديات، وكذلك المصريات، وتألقت المصرية دينا العيسوي، والبحرينية موزة عبدالرحمن، والعمانية سهير بنت سالم، والكويتية إيمان سالم.

وشهدت بطولة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» منافسات قوية ومثيرة خاصة في النهائيات التي سطع فيها نجم الراميات الكويتيات، وخاصة إيمان الشماع صاحبة ذهبية بطولة الشيخة فاطمة بنت بمبارك وشيخة الرشيدي صاحبة الميدالية الفضية، والتي عادت إلى مستواها بعد غياب، والبحرينية مريم جمال.