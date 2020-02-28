اللجنة الوطنية تدشن «الباص المتنقل» لفحص المنشطات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت اللجنة الوطنية لفحص المنشطات رسمياً، خدمة «الباص المتنقل» في منطقة «سيتي ووك» في دبي، أمس الأول، وذلك على هامش الجولة الرابعة من طواف الإمارات للدراجات «بنك الإمارات دبي الوطني»، وسط أصداء واسعة من قبل المنظمين، كما استحوذ الباص على اهتمام عدد من وسائل الإعلام العالمية.ويوفر «الباص المتنقل» الخدمة للمشاركين في السباق وفقاً لمعاير اللجنة الدولية، ومجهز بجميع المعدات اللازمة، ويعد من ضمن الخطط التطويرية التي تسعى إليها اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، ولن يقتصر عمله على طواف الإمارات فقط؛ بل سيتحول إلى تقديم الخدمات في جميع البطولات التي ستستضيفها الدولة حسبما أكدت الدكتورة ريمة الحوسني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.

حضر إطلاق خدمة «الباص المتنقل» الدكتور مطر النيادي، عضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لفحص المنشطات وخالد العبيدلي المدير التنفيذي للجنة، إلى جانب علي عبدالله بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام وأحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد وعبد المجيد قاسم يزبك السكرتير الفني.