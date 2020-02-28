القانون بطل كروية العلوم والتقنية في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

توج فريق القانون بلقب النسخة ال11 من بطولة جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة الكروية للكليات التي جرت منافساتها بمقر الجامعة بمشاركة 7 فرق.

وتوج فريق كلية القانون، بالمركز الأول بالعلامة الكاملة، وحل فريق طب الأسنان في المركز الثاني، واحتل فريق الإعلام المركز الثالث، كما توج أحمد الزحمي من القانون بلقب الهداف، ونال أيوب العبدولي من القانون جائزة أفضل لاعب، ومحمد الطروشي جائزة أحسن حارس مرمى.

وقام الدكتور سامح خميس مدير القبول والتسجيل، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى بحضور الدكتور عيسى الربيضي من كلية القانون، والدكتور فيصل المطلقي من كلية العلوم والدكتور خالد خلف من كلية الإعلام، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، وحشد غفير من الطلاب. وشمل التكريم طاقم التحكيم بقيادة خالد محمد والمعلق محمد عرب وأعضاء اللجنة المنظمة.

وأكد البروفسير علي أبو النور، مدير الجامعة، سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة وإفرازها العديد من المواهب الكروية، مما يؤكد استمرارها السنوي من منطلق تفعيل النشاط الرياضي في الجامعة وتنمية روح التنافس بين الطلاب.

من جانبه، أعلن رمزي غنيم المشرف الرياضي، عن بدء الإعداد لانطلاقة البطولة الكروية للمؤسسات، والتي تنظمها الجامعة خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل من منطلق تقوية جسور التعاون والترابط بين الجامعة ومؤسسات المجتمع.