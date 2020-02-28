مهرجان قناة الوسطى للهجن ينطلق اليوم بميدان الذيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق اليوم الجمعة مهرجان الهجن الأول لسباقات الهجن بميدان الذيد الذي تنظمه قناة المنطقة الوسطى اليوم وغداً على مدار 60 شوطاً لفئتي الحقاقا واللقايا على فترتين صباحية ومسائية. ويشهد اليوم الأول الذي خصص للحقاقا 25 شوطاً في الفترة الصباحية و 5 أشواط في الفترة المسائية، وفي اليوم الثاني ينطلق سباق اللقايا على مدى 30 شوطاً، 25 شوطاً في الصباح و 5 أشواط في فترة المساء. ورصدت اللجنة المنظمة جوائز عينية وسيارات ورموزاً للفائزين بالمراكز الأولى كما خصصت 8 أشواط ضمن هذه السباقات لأهل الذيد. وسوف تقوم قناة الوسطى ببث مباشر لهذا المهرجان.