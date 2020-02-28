الزمالك يقابل الترجي بمعنويات «السوبر الإفريقي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

يدخل فريق الزمالك مواجهة غاية في الأهمية، في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، أمام الترجي التونسي على استاد القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وتقام المباراة بحضور 30 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

ويرغب الزمالك في تحقيق فوز مريح يسهل مهمته في لقاء العودة في تونس، واضعاً في اعتباره أن العملاق التونسي سيسعى لرد الاعتبار أمام الزمالك بعد الفوز عليه قبل أيام في السوبر الإفريقي بنتيجة 3-1.

ويخوض الزمالك مباراة الترجي بالقوة الضاربة بغية تحقيق الفوز، ومن المقرر أن يدفع بمحمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود الونش حازم إمام ومحمد عبد الشافي في الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأوباما وزيزو في خط الوسط، ومصطفى محمد في الهجوم.

على صعيد مختلف ، يوقع اتحاد الكرة عقوبات جديدة على نادي الزمالك بسبب الانسحاب من مباراة القمة؛ حيث تعكف «الجبلاية» على حصر الخسائر الناتجة عن إلغاء المباراة والخاصة بعائد البث وحقوق الرعاة على أن يتم خصمها من مستحقات الزمالك، وكان اتحاد الكرة اعتمد فوز الأهلي 2-0 بجانب خصم 3 نقاط أخرى من الزمالك نهاية الموسم.

من ناحية أخرى، يعقد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، جلسة مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي على هامش معسكر الفراعنة في شهر مارس المقبل استعداداً لمباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات أمم إفريقيا 2021، لحسم موقفه من المشاركة مع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في أولمبياد طوكيو 2020.

وفوضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عمرو الجنايني بالتواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للتعرف إلى موقفه من خوض نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، وسيستغل الجنايني تواجد صلاح في معسكر المنتخب المقبل لمناقشته في الأمر، والتعرف إلى موقفه وموقف ناديه الإنجليزي ومدربه يورجن كلوب من المشاركة.