شكرا لقرائتكم خبر عن جوران: نقاط المباراة هدف خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي
قال الصربي جوران مدرب خورفكان إن النقاط الثلاث هدف فريقه في مباراة اليوم أمام الجزيرة، وأقر بصعوبة المهمة وقوة المنافس لكنه راهن على صحوة النسور الأخيرة وعلى التحضير الجيد والعمل الذي قام به خلال فترة التوقف، وذكر أن الجزيرة فرق كبير ويملك لاعبين أصحاب قدارت وحلول غير أن خورفكان قادر على الحد من خطورتهم.
وأوضح جوران: حققنا نتائج جيدة في القسم الثاني منحتنا ثقة كبيرة وأملاً أكبر في البقاء وعلينا الاستمرار في الطريق نفسه.
وعن الغيايات أفاد أن الياسي لم يتعاف بعد فيما يغيب عيسى العتيبة وفيصل المطروشي المعاران من الجزيرة بسبب اتفاق بين الناديين بعدم مشاركتهما في مباريات الطرفين.
ومن جهته، قال سيف محمد لاعب خورفكان إن العمل الذي تم في الفترة الأخيرة أوصل الفريق إلى مرحلة جيدة من الجاهزية إضافة إلى الجانب المعنوي واعتبر أن خورفكان حالياً في وضع افضل من السابق بعد النتائج النوعية التي حققها، ووصف مباراة اليوم بأنها مهمة وصعبة، متمنياً أن ينجح فريقه في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب محمد بن زايد.
وأكد سيف أن كل لاعبي خورفكان يدركون أهمية الاستمرار في حصد النقاط لأنه يضمن تقدم الفريق إلى المنطقة الدافئة.
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