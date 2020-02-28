إطلاق دورة الألعاب الأولمبية السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، إطلاق الدورة الأولمبية السعودية الأولى في الرياض خلال الفترة من 23 مارس/‏ آذار وحتى الأول من إبريل/‏ نيسان القادم.

يشارك في الدورة 6 آلاف رياضي ورياضية يتنافسون في 40 لعبة أولمبية وسيكون التسجيل متاحاً لجميع اللاعبين واللاعبات بمن فيهم الهواة.

وكشف الفيصل عن توجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمنح جوائز تبلغ مليون ريال لبطل الميدالية الذهبية في كل لعبة و300 ألف ريال لصاحب الميدالية الفضية و100 ألف ريال للبرونزية.

وخلال مراسم التدشين حمل كل من محمد عسيري بطل ذهبية الكاراتيه في أولمبياد بيونس آيرس للشباب وحسناء الحماد الحاصلة على ذهبية دورة الخليج في المبارزة وهادي صوعان صاحب فضية سباق التتابع في أولمبياد سيدني 2000 شعلة الدورة .