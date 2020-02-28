قائد عام شرطة الفجيرة يكرم الفائزين في بطولة الشرطة للرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، حفل ختام مسابقة البندقية للسيدات، ضمن بطولة الشرطة للرماية الثامنة والثلاثين، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وتابع الأدوار التمهيدية لمسابقة إسقاط الصحون لفرق القيادات الشرطية بوزارة الداخلية، وقدم الكؤوس والميداليات للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة البندقية لفئتي فردي السيدات وفردي الفرق، بحضور العميد الدكتور محمد خميس العثمني رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والعميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة بأبوظبي والعميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة بشرطة الفجيرة، والعميد عارف علي الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والمقدم أحمد العويس عضو اللجنة المنظمة.

وأسفرت نتائج مسابقة البندقية (سيدات - فردي) عن فوز المساعد أمل ناصر عبيد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول، وحصلت الرقيب عفراء محمد الشامسي من القيادة العامة لشرطة الشارقة على المركز الثاني، وحلت الملازم أول علياء راشد أحمد من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في المركز الثالث.

Advertisements

وفي مسابقة البندقية (فرق - فردي)، أحرزت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الأول، وجاءت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثاني، بينما حلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثالث، وتميزت المنافسة بالندية والإثارة بين المشاركين على مستوى الفرق والفردي.

وأعرب اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، عن فخره واعتزازه بما يقدمه العنصر النسائي في مختلف المجالات، وخاصة في مجال العمل الشرطي، مشيداً بتميزهن وتفوقهن في مسابقات الرماية بمختلف أنواعها، والتي تعتبر من أساسيات العمل الشرطي، وأكد حرص القيادة الرشيدة على تقديم الدعم للعنصر النسائي وتأهيلهن في مختلف ميادين العمل، وتقدم بالشكر للقيادة العامة لشرطة الشارقة، واللجان المكلفة بتنظيم البطولة على جهودهم المميزة.

وفي الختام قام العميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة بأبوظبي بإهداء درع اتحاد الشرطة الرياضي إلى قائد عام شرطة الفجيرة.