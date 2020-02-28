شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يدعو لاجتماع طارئ بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى اجتماعات طارئة مع ممثلين للاتحادات الوطنية والأندية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال الأمين العام للاتحاد داتو ويندسور جون «هذه ظروف غير مسبوقة وتفرض تحديات كبيرة، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعمل بلا كلل لمراقبة الوضع، بما يشمل قيود السفر المتعددة، مع تواصله الدائم مع الدول الأعضاء والبطولات الوطنية والأندية». وفي سياق متصل، أشار الاتحاد القاري الى أنه على تواصل مع نظيره الدولي (فيفا) لتقييم التأثير المحتمل على المباريات المقبلة في تصفيات مونديال 2022.

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