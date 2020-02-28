بحر الخان يستضيف منافسات الفورمولا 4



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد كورنيش الخان بالشارقة عصر اليوم منافسات بطولتي الإمارات لزوارق الفورمولا 4، و منافسات بطولة الإمارات للفلاي بورد، على أن تقام غداً بطولة القوارب اللاسلكية، وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

ويتوقع مشاركة واسعة من قبل المشاركين المحليين والدوليين .وكانت مياه العاصمة أبوظبي استضافت، مؤخراً، منافسات المرحلة الأولى من كل مسابقة من سباقات زوارق الفورمولا 4، والفلاي بورد، والقوارب اللاسلكية، وكما هي العادة في جميع التظاهرات البحرية التي تقام في الشارقة يتوقع حضور جماهيري واسع لموقع استضافة المنافسات المميز في قلب مدينة الشارقة، وتحديداً على كورنيش بحر الخان، وأكملت إدارة الفعاليات في النادي بقيادة أحمد الحوسني المدير التنفيذي بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية كافة التحضيرات من أجل تحقيق النجاح المنشود لكافة المنافسات التي ستقام اليوم الجمعة وغداً السبت.