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تأجيل مباراتين لشباب الأهلي والوحدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس إرجاء مباريات طرفها الثاني أندية إيرانية ضمن مسابقة دوري الأبطال بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار الاتحاد في بيان إلى إرجاء ست مباريات في منطقتي غرب وشرق آسيا، أبرزها بين الوحدة واستقلال طهران (المجموعة الأولى)، وشباب الأهلي وشهر خودرو، والتعاون السعودي مع بيرسيبوليس (الثالثة) والنصر مع سيباهان (الرابعة).

وأوضح محمد بن هزام الظاهري أمين عام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ان إرجاء مباراتي الوحدة وشباب الأهلي جاء بعد «مخاطبة الاتحاد الآسيوي وإبلاغه رسمياً بالتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة سواء قرار وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمنع السفر إلى بعض الدول وكذلك قرار هيئة الطيران المدني بشأن تعليق الرحلات من وإلى بعض الدول».

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