دوري القوس والسهم ينطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم وغداً، منافسات المرحلة الأولى من دوري الإمارات للقوس والسهم موسم 2020، والذي يحظى باستضافته نادي خورفكان؛ حيث يقام الدوري بنظام الفردي لكل فئة وتشمل المنافسة عمومي رجال، وعمومي سيدات، وناشئين وناشئات تحت 17 سنة، وبنين وبنات تحت 15، إضافة إلى أصحاب الهمم، وتخضع البطولة لقانون الاتحاد الدولي للعبة القوس والسهم وقواعد تنظيم البطولات، فضلاً عن اللائحة العامة والأساسية ولائحة الدوري لاتحاد الإمارات للقوس والسهم.

وتنص شروط بطولة دوري القوس والسهم، أن يكون جميع المشاركين مسجلين تبعاً للنادي، كما لا يسمح بمشاركة مدربي الفرق، إلى جانب الالتزام الكامل لجميع الفرق بالزي الرياضي الخاص بكل ناد، كما ستخضع جميع أدوات وأجهزة الرماة إلى الفحص الفني قبل البطولة، فضلاً عن فحص المنشطات تحت إشراف لجنة المراقبة على المنشطات، وسيتولى التحكيم نخبة من الحكام المعتمدين من اتحاد القوس والسهم.