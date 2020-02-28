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تأهل تونس والمغرب في كأس العرب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تأهل المنتخبان التونسي والمغربي إلى نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً، بعد فوز الأول على الجزائر بهدفين نظيفين سجلهما شهاب العبيدي ويانيس الصغير (12 و59)، وفوز الثاني على المنتخب الليبي بركلات الترجيح (9-8) بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.

وتستضيف كأس العرب للشباب التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم لأول مرة.

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