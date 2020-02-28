شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل البطائح وشباب الأهلي في قمة دوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
انتهت قمة فريقي البطائح وضيفه شباب الأهلي في الجولة ال16 من دوري كرة الصالات بتعادل الفريقين 3-3 بعد مباراة مثيرة وسريعة أدرك فيها البطائح التعادل في الدقيقة الأخيرة، وأهدر راشد عبيد ركلة جزاء لشباب الأهلي، كما شهدت حالتي طرد للاعبي البطائح المغربي المقيم نوفل الطائي والبرازيلي المقيم يوري، إضافة إلى إداري شباب الأهلي عبدالله كيدي.
وتعادل فريقا دبا الحصن مع ضيفه الظفرة 2-2، وعمّق فريق خورفكان جراح الحمرية بسداسية نظيفة، وسطّر الحمرية فوزه الثاني على ضيفه اتحاد كلباء 4-2.
وبقي البطائح في الصدارة برصيد 31 نقطة، مقابل 27 نقطة لشباب الأهلي ودبا الحصن، و24 نقطة للنصر، و21 لخورفكان.
وأعرب اللواء محمد أحمد المري، رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتطور المستوى الفني، وقال: «لقد استمتعنا بمباراة كبيرة ورائعة وكانت قمة مميزة»، مؤكداً أن وجود ستة فرق في مستوى واحد دليل على الندية التي تتمتع بها البطولة.
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