العين يهزم حتا بالثلاثة ويضيّق الفارق مع شباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق العين فوزاً كبيراً على حتا 3-صفر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس في استاد حمدان بن راشد في افتتاح الجولة 16 لدوري الخليج العربي.

ورفع العين رصيده إلى 34 نقطة، وأصبح على بعد نقطتين فقط من شباب الأهلي المتصدر الذي يلعب اليوم مع بني ياس.

أما حتا فبقي في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

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كانت البداية لصالح حتا الذي كاد يفتتح التسجيل عبر البرازيلي صامويل روزا عندما أصابت تسديداته العارضة، ثم سدد البرازيلي الآخر دانييل أمورا كرة قوية في الدقيقة السابعة وارتطمت تسديدته بالقائم.

لكن العين عاد بعد ذلك وبادل أصحاب الأرض الهجمات، وكان الأخطر في الشوط الثاني الذي سجل فيه أهدافه الثلاثة.

وافتتح «الزعيم» التسجيل بكرة رائعة من بندر الأحبابي بعد تمريرة بينية من الكازاخستاني إسلام خان في الدقيقة 50، ثم فرض البديل الناجح جمال معروف حضوره القوي، ونجح في تسجيل الثاني في الدقيقة بتمريرة أيضاً من إسلام خان.

وأنقذ خالد عيسى حارس العين مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة 70 بعد تسديدة قوية من سعيد جاسم، قبل أن يسجل جمال معروف الثالث للعين في الدقيقة 88 بعد عرضية من المجري جوجاك حولها جمال داخل شباك الإعصار.