روما وليفركوزن إلى ثمن نهائي يوروبا ليغ

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بلغ كل من روما الايطالي وباير ليفركوزن الالماني الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، بعد تعادل الاول مع مضيفه غنت البلجيكي 1-1 وفوز الثاني على مضيفه بورتو البرتغالي 3-1.

في المباراة الاولى، دخل نادي العاصمة الايطالية لقاء الاياب في غنت متقدما بهدف نظيف من مباراة الذهاب، وخرج بتعادل صعب أمام منافس كان أفضل منه خلال الدقائق التسعين حيث سدد في ست مناسبات بين الخشبات الثلاث مقابل مرة وحيدة للفريق الايطالي.

ومنح الكندي جوناثان ديفيد هدف التقدم لغنت بعد أن وصلته عرضية متقنة عن الجهة اليمنى من الاوكراني رومان بيزوس، فأسكنها الشباك مفلتا من رقابة قلبَي الدفاع الانكليزي كريس سمولينغ وجيانلوكا مانشيني (25).

لم يتأخر روما في معادلة النتيجة عبر الهولندي جاستن كلويفرت، عندما وصلته الكرة داخل المنطقة بعد انطلاقة وتمريرة بينية مميزة من الارميني هنريك مخيتاريان، فأسكنها الى يمين الحارس توماس كامينسكي (29).

وهو الهدف الثالث لنجل أسطورة أياكس أمستردام باتريك كلويفرت في سبع مباريات في المسابقة القارية هذا الموسم.

وكاد أن يمنح ديفيد التقدم مجددا لأصحاب الارض بعد دقيقتين فقط عندما وصلته الكرة الى داخل المنطقة، قبل أن يلتف حول نفسه ويسدد كرة زاحفة مرت بجاب القائم الايسر (31).

واصل غنت ضغطه في الشوط الثاني وكان قريبا من التقدم عندما رفع لوران دوبواتر عرضية عن الجهة اليمنى وصلت الى القائد فاديس أودجيدجا أوفو داخل المنطقة تابعها "على الطائر" الا انها مرت بجانب القائم (65).

وحذا باير ليفركوزن حذو روما بتغلبه على بورتو بنتيجة 3-1، بعد فوزه على ارضه ايضا 2-1 الاسبوع الماضي.

وسجل الارجنتيني لوكاس ألاريو الهدف الاول لليفركوزن بعد أن وصلته الكرة على الجهة اليمنى داخل المنطقة من كاي هافرتس، أسكنها زاحفة في الزاوية اليسرى لمرمى مواطنه أوغوستين مارتشيسين (10).

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وضاعف ليفركوزن تقدمه عن طريق كريم ديميرباي (50) قبل أن يضيف الهدف الثالث عن طريق هافرتس (57)، فيما سجل المالي موسا ماريغا هدف الشرف لأصحاب الارض (65).

في مقاطعة كاتالونيا، لم تكن ثلاثية الارجنتيني جوناثان كاليري كافية لتأهل فريقه اسبانيول الاسباني رغم فوزه على مضيفه ولفرهامبتون الانكليزي 3-2، بعد أن دخل الاخير اللقاء متقدما برباعية نظيفة من لقاء الذهاب.

سجل كاليري الهاتريك في الدقائق (16، 57 و90+1)، فيما سجل الاسباني أداما تراوري (22) والايرلندي مات دوهرتي للضيوف (79).

ولحق فولفسبورغ الالماني بالمتأهلين بعد تفوقه على مضيفه مالمو السويدي بثلاثية نظيفة ليتأهل بنتيجة 5-1 من مجموع المبارتين.

وحقق بازل السويسري فوزا بهدف نظيف على حساب ضيفه أبويل القبرصي بركلة جزاء لفابيان فيري ليبلغ بسهولة الدور ثمن النهائي بنتيجة 4-صفر من مجموع المبارتين.

وبلغ لاسك لينتس النمسوي الدور التالي بفوزه 2-صفر على ألكمار الهولندي بعد انتهاء المباراة الاولى بالتعادل الايجابي 1-1.

ملخص مباراة روما وغنت:

ملخص مباراة باير ليفركوزن وبورتو: