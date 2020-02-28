الهلال يستفيد من تعادل النصر مع الاهلي ويبتعد في الصدارة

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ابتعد الهلال بفارق خمس نقاط عن اقرب منافسيه النصر حامل اللقب بعد فوزه على التعاون 1-صفر وتعادل غريمه مع الاهلي 2-2، الخميس في المرحلة 20 من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة مقابل 42 للنصر، فيما بقي الفارق بين الاخير والاهلي الثالث 8 نقاط.

في المباراة الاولى سجله سالم الدوسري (16) هدف الفوز للهلال ضد التعاون سادس الترتيب، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ومن هجمة منسقة، نجح الهلال في أخذ الأسبقية عندما كسر محمد كنو مصيدة التسلل وواجه المرمى قبل أن يتصدى الحارس كاسيو لكرته، لتعود وتجد سالم الدوسري الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى (16).

ونابت العارضة عن حارس النصر عبدالله المعيوف عندما تصدت لرأسية طلال عبسي قبل أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (29).

وقلب النصر تأخره بهدفين الى تعادل مع الاهلي 2-2 في مباراة قمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

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وأنهى الأهلي الشوط الأول لصالحه بهدفي البرازيلي بيتروس ماثيوس بالخطأ في مرماه (32) والسوري عمر السومة (43 من ركلة جزاء)، وعاد النصر في الشوط الثاني بهدفي البرازيلي جوليانو دي باولا (58 و 65).

أهداف مباراة التعاون والهلال:

أهداف مباراة النصر والأهلي: