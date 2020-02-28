ديوكوفيتش وتسيتسيباس إلى نصف نهائي دورة دبي وايفانز يفاجىء روبليف

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا فوزه السادس عشر تواليا هذا الموسم بعد تخطيه بسهولة الروسي كارن خاتشانوف 6-2 و6-2، ليبلغ الخميس نصف نهائي دورة دبي الدولية احدى دورات الـ500 نقطة في كرة المضرب.

وأخذ الصربي الساعي الى لقبه الخامس في دبي بعد أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 المبادرة سريعا امام خاتشانوف المصنف سابعا، ليضرب موعدا مع الفرنسي غايل مونفيس الثالث والفائز على مواطنه ريشار غاسكيه 6-3 و6-3.

وقال ديوكوفيتش (32 عاما) الذي حسم المباراة في ساعة و6 دقائق "لا اعتقد ان كارن كان في مستواه اليوم، بمقدوره تقديم مستويات افضل... احب اللعب في وقت متأخر نظرا لظروف المناخ المناسبة".

وهذا الفوز الثالث لديوكوفيتش على خاتشانوف في اربع مباريات.

تابع ديوكوفيتش الذي لم يخسر اي مجموعة في دبي هذه السنة "كان اداء صلبا من ناحيتي. تحركت جيدا في الدفاع. حاولت التنويع بطريقة لعبي، الكرات الميتة، ادفعه دوما الى التفكير بمكان صد الكرة".

في المقابل، كان فوز مونفيس المصنف تاسعا عالميا سهلا على مواطنه غاسكيه في ساعة و13 دقيقة.

وحقق مونفيس المتوج في مونبلييه وروتردام فوزه الثاني عشر تواليا، لكن مهمته المقبلة ستكون بالغة الصعوبة نظرا لخسارته في 16 مباراة ضد ديوكوفيتش.

وحسم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيا معركة مع الالماني يان-لينارد شتروف 4-6 و6-4 و6-4، ليبلغ ايضا المربع الاخير.

Advertisements

قال اللاعب المتوج بدورة مرسيليا الفرنسية "كانت متقاربة جدا، كنت مرهقا جدا اليوم. كانت مباراة هامة لي لذا حاولت اخفاءه (الارهاق)".

وجاءت المباراة متقاربة خصوصا في المجموعة الحاسمة التي خسر فيها الالماني ارساله عندما كانت النتيجة 4-4. وعادل اليوناني سجل مواجهاته مع شتروف 2-2.

وكان تسيتسيباس بلغ نهائي دورة دبي العام الماضي وخسر امام السويسري روجيه فيدرر الذي خضع لعملية جراحية في ظهره وسيغيب عن بطولة رولان غاروس الفرنسية.

ويلتقي تسيتسيباس في المربع الاخير البريطاني دان ايفانز الذي فاجأ الروسي أندري روبيلف المصنف سادسا وتغلب عليه 6-2 و7-6 (11-9).

وقال ايفانز المصنف 37 عالميا انه استعجل انهاء المباراة لعدم خوض مجموعة ثالثة مرهقة "كانت (المباراة) قاسية، صمدت في النهاية وتأهلت. لم أكن أرغب بخوض مجموعة ثالثة. أعتقد ان هذه الرغبة ساعدتني على التأهل".

وبلغ ايفانز (29 عاما) نصف نهائي احدى دورات المحترفين للمرة الرابعة في مسيرته، بعد زغرب 2014، سيدني 2017 ودلراي بيتش العام الماضي.

تابع اللاعب المصنف اول في بريطانيا والذي حسم المواجهة في ساعتين وربع الساعة "نصف النهائي في اي من دورات المحترفين هو أمر رائع".

وواجه ايفانز ضغطا مستمرا من الروسي الذي استهل موسمه بـ11 فوزا متتاليا ليتوّج بلقبي الدوحة واديلايد.