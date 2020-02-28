الزمالك يقرر التظلم على عقوبات اتحاد الكرة

صرح مسؤولي الزمالك بأنه تم اتخاذ قرار خاص بالعقوبات التي اتخذها اتحاد الكرة عقب أحداث مباراة السوبر والتي جمعت بين الفريقين بأبو ظبي، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح، حيث استقر المسؤولين بتقديم تظلمات ضد عقوبات لجنة الانضباط، التى جاءت تجاه عدد من لاعبى الفريق.

وكذلك تم اتخاذ قرار من قبل إدارة الكرة بنادي الزمالك التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور بتقديم تظلم على قرار اتحاد الكرة بشأن لقاء القمة الأخير بين الزمالك والأهلي الذي جاء باعتبار الفريق الأبيض منسحباً، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة النادى الأبيض، برئاسة مرتضى منصور قد قرر اللجوء للقضاء الإداري وتحريك دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد قرارها باعتبار الزمالك منسحباً من لقاء القمة أمام الأهلي.