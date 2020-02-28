شكرا لقرائتكم خبر عن غلق المساحات وخطف هدف مبكر أهم تعليمات العشرى للاعبى المصرى أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحاول طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى غلق منطقة المناورات والمساحات أمام نهضة بركان المغربى فى اللقاء المقرر بينهما يوم الأحد المقبل فى التاسعة مساء فى ذهاب دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية المقرر إقامته باستاد السويس .

ويدرس العشري الإعتماد على الهجمات المرتدة و العرضيات من الجانبين لخطف هدف سريع فى بداية اللقاء لإرباك حسابات الفريق الضيف مع الإحتفاظ بالتركيز الدفاعى والذى قام المدير الفنى بمعالجته خلال فترة المعسكر بعد الأخطاء الدفاعية الكثيرة التى شاهدها المدير الفنى من خلال بعض الشرائط والتى كلفت الفريق الخسارة فى العديد من المباريات سواء بالدورى أو الكأس أو فى الكونفيدرالية .

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كان طارق العشرى أقام معسكر مغلق للفريق فور توليه المسئولية بمدينة الإسماعيلية لرفع المعدل البدنى للفريق ومعرفة كل كبيرة وصغيرة به من أجل إعادة هيكلته مرة أخرى خاصة وأن هناك عدد كبير من اللاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة مع الجهاز الفنى السابق لأسباب متعددة ويهدف العشرى إلى عودتهم من جديد فكان هذا المعسكر أفضل إعداد لهؤلاء اللاعبين .

على صعيد مختلف استقر مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية على تنظيم رحلات للجماهير بأتوبيسات خاصة من أجل مؤازرة اللاعبين أثناء اللقاء حتى يكونوا دفعة معنوية بالرغم من قلة العدد المسموح به من الجهات الأمنية ، إلا أن مجلس الإدارة أصر على ضرورة حضور الجماهير طبقا للعدد المسموح فى ظل الروح الجديدة التى بثها طارق العشرى منذ قدومه فى نفوس اللاعبين .

فى شأن مختلف أثنى مسئولو نهضة بركان على الإستقبال الجيد الذى قام به مسئولو المصرى تجاههم فور وصولهم لمطار القاهرة وتقديم الورود مع توفير كافة سبل الراحة للبعثة بالكامل مؤكدين أن الأمر سيقابل بالمثل فى المغرب فى لقاء العودة فى إطار أواصر الصداقة التى تجمع الأندية المصرية بالأندية المغربية .