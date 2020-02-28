شكرا لقرائتكم خبر عن المصري لرفع الأثقال يناشد وزير الرياضة بسفر نهلة رمضان للخارج لتلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الكابتن إبراهيم أبو كليلة نائب الاتحاد المصري لرفع الأثقال، أن وزير الرياضة بمتابعة حالة نهلة رمضان بطلة رفع الأثقال، والاهتمام بحالتها المرضية ومحاولة سفرها للخارج لتلقى العلاج اللازم.

وتابع أبو كليلة خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع على قناة" on "وتقدمة الإعلامية بسمة وهبة ان دور الاتحاد المصري لرفع الأثقال هو التواصل مع المسئولين لمتابعة حالة نهلة، ولكن دور وزارة الشباب والرياضة هي التي تتكفل بعلاجها ولكنه حتى الآن غير معلوم هذا المرض الذى تعانى منه بطلة رفع الأثقال.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل مع شقيق نهلة رمضان بطلة منتخب مصر لرفع الاثقال، لبحث حالتها الصحية، بعد الظروف المرضية التي تعرضت لها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اتصاله الهاتفي مع شقيق البطلة نهلة رمضان، أن الوزارة تتواصل مع وزارة الصحة، لإنهاء كل إجراءات علاج نجمة مصر في رفع الأثقال، مشددًا على أنه لن يألو جهدًا في سبيل إتمام شفاء البطلة المصرية، تقديرًا لعطائها البارز، وإنجازاتها المشهودة، ودورها الملموس في رفع علم مصر بالمحافل الدولية، حيث ساهمت البطلة المصرية في رفع علم مصر وسماع النشيد الجمهوري ببطولتي العالم للكبار والناشئين، وتعد نهلة رمضان من رموز الرياضة النسائية في مصر حيث ألهمت الكثير من الفتيات بإتباع خطاها وتحقيق ميداليات عالمية وأولمبية لمصر.

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ووجه وزير الرياضة الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للاستجابة وبحث حالة البطلة المصرية.

وسيطرت خلال الفترة الأخيرة حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.