حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة ، الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا فايلر يستبعد عاشور وإكرامي من مواجهة صن داونز الأهلي للجبلاية: التظلم إجراء أولى قبل تصعيد الشكوى للفيفا فايلر : صالح جمعة خارج حساباتي لم أعقد أي جلسات معه مدرب صن داونز: نواجه الأهلي في الوقت الخطأ.. انه أقوى من الموسم الماضي رئيس الزمالك يوافق علي طلب جنش ويرفع مكافآة السوبر إلي 150 ألف جنيه Advertisements كارتيرون: وصلنى عروض بسبب فضل الزمالك.. ولكن أحترم تعاقدى مع الفريق كاسونجو: أنا تحت أمر جهاز الزمالك.. ونمتلك "روح" تكفى لعبور الترجى الأهلي يحصد 10 آلاف دولار بعد الفوز على الزمالك بالبطولة العربية للكرة الطائرة

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