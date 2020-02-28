حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة ، الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا
الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا
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