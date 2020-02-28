شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس إنبى يدعم اللاعبين بـ"زيارة" بعد ودية إف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أشرف بهاء رئيس شركة إنبى، جلسة مع مجلس إدارة النادي برئاسة زكريا السيد إلى جانب الجهاز الفني والاداري والطبي للفريق بقيادة حلمى طولان ولاعبي الفريق، اليوم، الخميس، فى مقر ملاعب نادى إنبى على طريق الكيلو 17، بعد أداء المباراة الودية مع نادي إف سي مصر والتي انتهت بفوز الفريق البترولى بنتيجة 2 / 1.

وحرص رئيس شركة إنبى، على إلقاء كلمة بدأها بتوجيه الشكر للاعبين وأعرب عن سعادته بالنتائج الطيبة التى حققها الفريق خلال الدور الأول من بطولة الدورى الممتاز، مؤكداً على ثقته الكاملة فى مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق واللاعبين فى تحقيق نتائج مميزة خلال مباريات الدور الثانى، متمنياً بإنهاء الموسم في مركز متقدم فى بطولة الدورى .

ومن جانبه أشاد زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، بدعم رئيس الشركة لمجلس إدارته والفريق الأول مؤكدًا إن الجميع تعهد علي تحقيق نتائج مميزة خلال الموسم الجارى ، كما قدم الشكر لحلمى طولان المدير الفنى ولاعبي الفريق الأول على المجهود المبذول والنتائج التى حققوها فى الفترة الأخيرة.

Advertisements

فيما شكر حلمى طولان، مجلس إنبى حول الدعم المقد للفريق مؤكداً أن الجميع على قلب رجل واحد خلال الفترة المقبلة ، لتحقيق أفضل النتائج، فى اللقاء الذى حضره مجلس إدارة بداية من مصطفى الأمير أمين الصندوق إلى جانب الأعضاء عصام زيدان وأحمد نبيل ومحمد غرابة وشريف أبو الغيط.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهزم فى 4 لقاءات فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.