7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار رياضية شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 / 2 / 2020 فى مقدمتها ، رئيس الزمالك يوافق علي طلب جنش ويرفع مكافآة السوبر إلي 150 ألف جنيه

الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى تولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فايلر يستبعد عاشور وإكرامي من مواجهة صن داونز قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي لاعبا الفريق الأحمر من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي. أوضح مسئولو الأهلى موقفهم من تأكيد اتحاد الكرة أن النادى نفذ عقوبات لجنة الانضباط، رغم بيانه الرسمى بالتأكيد على رفضه للقرارات وعدم التعامل مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، مؤكداً أنها خطوة فى طريق التصعيد للمحكمة الدولية. الأهلي للجبلاية: التظلم إجراء أولى قبل تصعيد الشكوى للفيفا فايلر : صالح جمعة خارج حساباتي لم أعقد أي جلسات معه تحدث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، بشأن مشاركته أمام صن داونز في لقاء يوم السبت المقبل.

رئيس الزمالك يوافق علي طلب جنش ويرفع مكافآة السوبر إلي 150 ألف جنيه

لبى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رغبة حارس الفريق محمود عبد الرحيم جنش برفع مكافآت الفوز بالسوبر الى 150 ألف جنيه بدلاً من 100 ألفاً.

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