فراعنة السلاح يواصلون السيطرة على ميداليات رابع أيام البطوله الأفريقية

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وفى نفس سلاح الشيش للرجال فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الأوليمبى وبطل العالم للناشئين محمد حمزة بعد تغلبه على زميله يوسف سناء 8 / 15 الذى حصل على الميدالية الفضية .. تحت قيادة تدريبية لماهر حمزة المدير الفنى وأحمد على المدرب.
أما فى منافسات سلاح السيف للآنسات فقد حصلت سارة شومان على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الخسارة من لاعبة الجزائر ..وخرجت لينا وليد وجنى البكرى من دور الثمانية..ويدرب لاعبات منتخبنا جمال عبد اللطيف .
توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش وبرونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.
ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، وتجدر الإشارة إلى فوز أيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل أمريكا .
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