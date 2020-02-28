أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة ، الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى تولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فايلر يستبعد عاشور وإكرامي من مواجهة صن داونز قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي لاعبا الفريق الأحمر من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي. أوضح مسئولو الأهلى موقفهم من تأكيد اتحاد الكرة أن النادى نفذ عقوبات لجنة الانضباط، رغم بيانه الرسمى بالتأكيد على رفضه للقرارات وعدم التعامل مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، مؤكداً أنها خطوة فى طريق التصعيد للمحكمة الدولية. الأهلي للجبلاية: التظلم إجراء أولى قبل تصعيد الشكوى للفيفا فايلر : صالح جمعة خارج حساباتي لم أعقد أي جلسات معه تحدث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، بشأن مشاركته أمام صن داونز في لقاء يوم السبت المقبل. مدرب صن داونز: نواجه الأهلي في الوقت الخطأ.. انه أقوى من الموسم الماضي قال بيتسو موسيماني المدير الفني صن داونز الجنوب إفريقي أن مواجهة فريقه أمام مضيفه الأهلي المصري بعد غد السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة.

رئيس الزمالك يوافق علي طلب جنش ويرفع مكافآة السوبر إلي 150 ألف جنيه

لبى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رغبة حارس الفريق محمود عبد الرحيم جنش برفع مكافآت الفوز بالسوبر الى 150 ألف جنيه بدلاً من 100 ألفاً.

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كارتيرون: وصلنى عروض بسبب فضل الزمالك.. ولكن أحترم تعاقدى مع الفريق علق الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الأنباء التي ترددت عن رغبة نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد معه في الفترة الحالية، قائلاً:"أي عروض تصلني في الفترة الحالية يرجع الفضل فيها لنادي الزمالك بسبب النتائج التي حققتها مع الفريق الأبيض". كاسونجو: أنا تحت أمر جهاز الزمالك.. ونمتلك "روح" تكفى لعبور الترجى أكد الكونغولي كاسونجو مهاجم فريق الزمالك على أهمية مباراة الترجي غدا في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلاً:"المباراة ليست سهلة وهناك روح في الفريق لتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي".