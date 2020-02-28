الزمالك يقرر الاستئناف ضد عقوبات السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أكد مصدر بالزمالك أن النادي قرر التقدم باستئناف ضد عقوبات لجنة التظلمات باتحاد الكرة، التي أقرها بعد مباراة السوبر أمام الأهلي والتي أقيمت بالإمارات.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الزمالك سيتقدم بالاستئناف خلال المدة القانونية وهي العشرة أيام من يوم إصدار العقوبات.
وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف إمام عاشور وغرامة 100 ألف جنيه، ومحمود عبدالرازق شيكابالا 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وعبدالله جمعة 3 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه.
كما قرر اتحاد الكرة إيقاف أحمد زاهر إداري الفريق لنهاية الموسم وغرامة 100 ألف جنيه.
كما تقرر منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
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