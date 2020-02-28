كارتيرون: بطولتي السوبر تزيد حماسنا.. ونحتاج دعم الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إن الفريق عليه نسيان ما حدث خلال مباراة القمة أمام الأهلي، لافتًا إلى أن بطولتي السوبر تزيد حماس اللاعبين لمواصلة الانتصارات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في تمام السادسة مساء غد الجمعة على ملعب القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال كارتيرون: "علينا البحث عن الفوز خلال 90 دقيقة في المباراة، ما حدث خلال مباراة الأهلي للنسيان، دائمًا أذكر اللاعبين بأننا حصدنا بطولتين وهذا يزيد حماسنا ويمنحنا القوة والطاقة لمواصلة سعينا نحو تحقيق المزيد".

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وأضاف المدرب الفرنسي: "جدول مباريات الزمالك مضغوط، جميعها مباريات كبيرة تستهلك مجهود وتركيز اللاعبين حتى مباراة القمة التي لم تُلعب".

وتابع: "لسنا بحاجة للتركيز في أي شئ سوى مباراة الغد أمام الترجي حامل اللقب خلال آخر نسختين".

وواصل: "نحتاج لدعم ومساندة الجماهير التي ستتواجد في الملعب، حتى التي لن تستيطع التواجد نحتاج دعمها".

وأكمل: "أقول للجماهير، حصدنا بطولتين في حضوركم، تواجدكم يحفز اللاعبين".