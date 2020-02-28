نجح فريق إنتر ميلان الإيطالي في حسم تأهله إلى دور الـ 16 من منافسات الدوري الأوروبي، عقب فوزه على نظيره لودوجوريتس رازجراد البلغاري، في إياب دور الـ 32 من البطولة، بثنائية لهدف، في المباراة التيأقيمت على ملعب سان سيرو معقل الفريق الإيطالي.
تقدم كاولي سوزا بالهدف الأول للفريق البلغاري عند الدقيقة 26، قبل أن يعادل كيريستيانو بيراجي النتيجة للإنتر في الدقيقة 32، وعند الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول نجح الإنتر في مضاعفة تقدمه عبر لاعبه لوكاكو، وهي النتيجة التي انتهت بها مجريات اللقاء.
كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الإنتر بثنائية نظيفة.
يذكر أن اللقاء أقيم وسط غياب جماهيري بسبب الاحتياطات الوقائية من فيروس كورونا، حسب تعليمات السلطات الإيطالية.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يتأهل إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.