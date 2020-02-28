إنتر ميلان يتأهل إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي

نجح فريق إنتر ميلان الإيطالي في حسم تأهله إلى دور الـ 16 من منافسات الدوري الأوروبي، عقب فوزه على نظيره لودوجوريتس رازجراد البلغاري، في إياب دور الـ 32 من البطولة، بثنائية لهدف، في المباراة التي

أقيمت على ملعب سان سيرو معقل الفريق الإيطالي.تقدم كاولي سوزا بالهدف الأول للفريق البلغاري عند الدقيقة 26، قبل أن يعادل كيريستيانو بيراجي النتيجة للإنتر في الدقيقة 32، وعند الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول نجح الإنتر في مضاعفة تقدمه عبر لاعبه لوكاكو، وهي النتيجة التي انتهت بها مجريات اللقاء.كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الإنتر بثنائية نظيفة.يذكر أن اللقاء أقيم وسط غياب جماهيري بسبب الاحتياطات الوقائية من فيروس كورونا، حسب تعليمات السلطات الإيطالية.