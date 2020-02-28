مانشستر يونايتد يعبر إلى ثُمن نهائي الدوري الأوروبي

حسم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تأهله إلى الدور ثُمن النهائي الـ «16» من منافسات الدوري الأوروبي، بعد الفوز على نظيره البلجيكي كلوب بروج بخماسية نظيفة، على ملعب أولد ترافورد، في إياب دور الـ 32 من المنافسات.

سجل ثلاثية الفريق الإنجليزي كل من برونو فيرنانديز عند الدقيقة 27 من ركلة جزاء، قبل أن يضاعف أوديون إيجالو النتيجة عند الدقيقة 34، واختتم مكتوميناي ثلاثية فريقه عند الدقيقة 43، لتنتهي مجريات الشوط الأول بأفضلية لليونايتد في الأداء والتقدم، ونجح فريديريكو سانتوس في تسجيل الهدف الرابع لليونايتد في الدقيقة 82، قبل أن يعاود التسجيل مجدداً موقعاً على الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشهد اللقاء غياب الفرنسي أنطوني مارسيال عن هجوم مانشستر في اللحظات الأخيرة بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال التدريب الختامي لفريقه استعداداً لمواجهة بروج، ومن المحتمل غيابه عن لقاء إيفرتون الأحد المقبل في منافسات ركلة جزاء، قبل أن يضاعف أوديون إيجالو النتيجة عند الدقيقة 34، واختتم مكتوميناي ثلاثية فريقه عند الدقيقة 43، لتنتهي مجريات الشوط الأول بأفضلية لليونايتد في الأداء والتقدم، ونجح فريديريكو سانتوس في تسجيل الهدف الرابع لليونايتد في الدقيقة 82، قبل أن يعاود التسجيل مجدداً موقعاً على الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.وشهد اللقاء غياب الفرنسي أنطوني مارسيال عن هجوم مانشستر في اللحظات الأخيرة بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال التدريب الختامي لفريقه استعداداً لمواجهة بروج، ومن المحتمل غيابه عن لقاء إيفرتون الأحد المقبل في منافسات الدوري الإنجليزي

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