مدرب النصر: لن نتحدث عن المنافسة بالدوري السعودي إلا في النهاية

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي عن سعادته بأداء الفريق أمام نظيره فريق أهلى جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وصرح روي فيتوريا في الموتمر الصحفي الذي أقيم اليوم عقب نهاية المباراة قائلا :"لن نتحدث عن المنافسة في الدوري إلا في النهاية ، مباراة اليوم كانت غريبة وفيها تغييرات كثيرة سيطرنا علي الملعب في أغلب اوقات المباراة، للأسف تسجل علينا هدف كان سهل جدا " .

وأضاف فيتوريا :"فاعلية الخصم ظهرت اليوم بنسجيل هدفين بأقل

عدد من الفرص، بين الشوطين وجدت لدي اللاعبين اصرار وعزيمة استطاعوا استرجاع النتيجة رغم أنها كانت لديهم الفرصة لتسجيل اكثر بسبب الفرص العديدة، الفريق سجل هدفين رأيت حينها انه لم يكن هناك داعي لتبديل ادم بعد تسجيل هدفين لان الهدف من دخوله كان زيادة الفعالية الهجومية".وتابع :" في كل المباريات قدمنا فرص جيدة وسجلنا وظهرنا بمستوي جيد بغض النظر عن النتائج، اعتقد اننا اثبتنا ان الفريق يملك القدرة اللياقية في الدقائق الأخيرة اكثر من كل الفرق التى لعبنا معاها.واختتم حديثه :"لا يمكن أن تحكم على المباراة بأنك ستفوز او تخسر كرة القدم هكذا ونحن مستعدين ونجهز الفريق للعب في النهاية. حسم التعادل الايجابى مواجهة فريق النصر السعودي أمام نظيره فريق أهلى جدة بنتيجة ٢-٢ في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد الامير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. بهذة النتيجة يحتل نادى النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٤ نقطة في حين ياتي نادي أهلى جدة في المركز الثالت برصيد ٣٤ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.