الاتحاد الدولي لليد يعقد إجتماعه في القاهرة غداً

يعقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة اليد اجتماعه غدا الجمعة، في القاهرة للمرة الأولى، برئاسة الدكتور حسن مصطفى، وسيحسم الاتحاد الدولي لليد خلال اجتماعه إسناد تنظيم عدد من بطولات العالم خلال السنوات المقبلة على النحو التالي:

- بطولة العالم للرجال 2025

- بطولة العالم للسيدات 2025

- بطولة العالم للرجال 2027

- بطولة العالم للسيدات 2027

- بطولة العالم للشابات تحت 20 سنة عام 2022

- بطولة العالم للشباب تحت 21

سنة عام 2023- بطولة العالم للشابات تحت 20 سنة عام 2024- بطولة العالم للشباب تحت 21 سنة عام 2025- بطولة العالم للناشئات تحت 18 سنة عام 2020- بطولة العالم للناشئات تحت 18 سنة عام 2022- بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة عام 2023- بطولة العالم للناشئات تحت 18 سنة عام 2024- بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة عام 2025- بطولتي العالم للناشئين والناشئات تحت 17 سنة لكرة اليد الشاطئية عام 2021.