الهلال فوزًا بهدف نظيف خارج أرضه على التعاون وسجله سالم الدوسري في الدقيقة 16 في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الدوري السعودي للمحترفين. حقق فريقفوزًا بهدف نظيف خارج أرضه على التعاون وسجله سالم الدوسري في الدقيقة 16 في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ،في بطولةللمحترفين. في المباراة أخرى أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" تعادل فريق النصر مع الأهلي بهدفين لمثليهما، سجل للعالمي جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 58 و66، وسجل للراقي بيتروس ماثيوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32 إلى جانب عمر السومة في الدقيقة 43. بعد نهاية مباراتي الخميس 27 فبراير، نقدم إليكم كل ما ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ". 1- الهلال بـ 47 نقطة 2- النصر بـ 42 نقطة 3- الأهلي بـ 34 نقطة 4- الوحدة بـ 33 نقطة 5- الرائد بـ 31 نقطة 6- التعاون بـ 29 نقطة 7- الفيصلي بـ 28 نقطة 8- الشباب بـ 28 نقطة Advertisements 9- الفيحاء بـ 24 نقطة 10- أبها بـ 24 نقطة 11- الاتفاق بـ 23 نقطة 12- الحزم بـ 22 نقطة 13- الاتحاد بـ 19 نقطة 14- الفتح بـ 15 نقطة 15- العدالة بـ 14 نقطة 16- ضمك بـ 14 نقطة

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مباراة التعاون ضد الهلال.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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