1- الهلال بـ 47 نقطة
2- النصر بـ 42 نقطة
3- الأهلي بـ 34 نقطة
4- الوحدة بـ 33 نقطة
5- الرائد بـ 31 نقطة
6- التعاون بـ 29 نقطة
7- الفيصلي بـ 28 نقطة
8- الشباب بـ 28 نقطة
9- الفيحاء بـ 24 نقطة
10- أبها بـ 24 نقطة
11- الاتفاق بـ 23 نقطة
12- الحزم بـ 22 نقطة
13- الاتحاد بـ 19 نقطة
14- الفتح بـ 15 نقطة
15- العدالة بـ 14 نقطة
16- ضمك بـ 14 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مباراة التعاون ضد الهلال.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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