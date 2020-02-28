جمباز الشرقية يحصد 6 ميداليات فى بطولة الجمهورية

نجح فريق جمباز الأيروبك بنادي الشرقية مرحلة تحت 11 سنوات، في حصد 6 ميداليات فى بطولة الجمهورية، والمقامة بمدينة 6 اكتوبر بصالة الشباب والرياضة.

حيث حصلت اللاعبتان جنا أيمن عبدالكريم، ولوجين هشام على المركز الأول والميدالية الذهبية.

بينما حصلت اللاعبات نور أحمد محمد، ومريم إبراهيم مختار، وسما علاء، وردينة وليد على المركز الثاني والميدالية الفضية.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من عماد السيد مدير فني، وكاريمان محمد حسين، ورويدا أحمد، ومحمد عبدالغفار وعفاف جلال إداريي الفريق، والدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضي للألعاب الفردية، والدكتور أحمد مهران مستشار اللعبة بالنادي.

عبدالكريم، ولوجين هشام على المركز الأول والميدالية الذهبية.بينما حصلت اللاعبات نور أحمد محمد، ومريم إبراهيم مختار، وسما علاء، وردينة وليد على المركز الثاني والميدالية الفضية.ويتكون الجهاز الفني للفريق من عماد السيد مدير فني، وكاريمان محمد حسين، ورويدا أحمد، ومحمد عبدالغفار وعفاف جلال إداريي الفريق، والدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضي للألعاب الفردية، والدكتور أحمد مهران مستشار اللعبة بالنادي.

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