بورفؤاد 99 يتعادل مع أبو صوير في دوري القطاعات

حسم التعادل الإيجابي مواجهة بورفؤاد فريق "1999" امام نظيره أبوصوير بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم على ملعب ابوصوير فى الجولة الثانية لدوري القطاعات وأدارها طاقم تحكيم من منطقة السويس مكون من أحمد حسين حكم ساحة ويعاونه محمد خليفه واسلام رائف كمساعدين.
انتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما تقدم في البداية فريق ابوصوير في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول وفى الدقيقة 25 يحرز فريق بورفؤاد هدف التعادل عن طريق نيران صديقة من خطأ لحارس مرمى
مثل فريق بورفؤاد في المباراة : احمد عثمان. محمود عبدالمعين. كريم رمضان. عمر علاء. محمد عادل. محمد الجرايحي. أحمد نظير. إسلام الجيد. محمد الجندي. حسن الرمالى. أحمد ذكي.
فيما شارك كبدلاء في الشوط الثاني : مصطفى محمود . أحمد ميزار.
يذكر ان الجهاز الفني والإداري يتكون من تامر عسل مديرا فنيا محمد حميد مدربا عاما . شريف التوني مدربا للحراس. سمير الشناوى إداريا. الدكتور طه شبانه للعلاج الطبيعي عبده الجريحي المدير الفني للقطاع عماد الألفي عضو مجلس الإدارة والمشرف على القطاع .
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