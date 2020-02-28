الأندية المتأهلة إلى دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي

فجَّر نادي باشاك شهير التركي (بلدية اسطنبول) مفاجأة من عيار ثقيل ببلوغه الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي على حساب العملاق البرتغالي سبورتينج لشبونة، رغم الخسارة الفادحة التي مُني بها في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف على ستاد خوسيه آلفالادي.

وإلتحق باشاك شهير بركب المتأهلين بفضل تسجيله لأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب دور ال32 التي أقيمت على ملعبه مساء اليوم الخميس 27-2-2020.

وافتتح المدافع السلوفاكي الشهير “مارتن سكرتيل” أهداف المباراة لباشاك شهير في الدقيقة 31، وتبعه أليكسيك بالهدف الثاني في الدقيقة 45.

لكن بداية الشوط الثاني حملت أنباء غير سارة لأصحاب الضيافة، حيث سجل الأرجنتيني “لوتشيانو فييتو” هدف قاتل في الدقيقة 68، إلا أنه لم يؤثر على معنويات رفاق ديمبابا وكليشييه، إذ سجلوا الهدف الثالث بواسطة فيسكا من صناعة كليشييه، ليضمن لهم المرور إلى أشواط إضافية، وخلاله سجل فيسكا هدف الفوز مميت في الدقيقة 119 من علامة الجزاء!.

وكرر نادي بازل السويسري فوزه على أبويل نيقوسيا القبرصي لكن بهدف دون رد، علمًا بأنه فاز في قبرص بثلاثية نظيفة.

ولم يشفع الفوز بثلاثة أهداف لهدفين لتأهل فريق إسبانيول برشلونة على حساب ولفرهامبتون بسبب الخسارة في مباراة الذهاب برباعية نظيفة على ملعب المولينو التابع للفريق الملقب بالذئاب.

ونجح باير ليفركوزن في تأكيد سطوة الألمان في المنافسات القارية هذا الموسم، بفوزه على العملاق البرتغالي “بورتو” في ملعب الدراجاو بثلاثة أهداف لهدف، ليبلغ الدور القادم بنتيجة عريضة قوامها خمسة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبتوديع بورتو للبطولة، انتهت مسيرة أندية الدوري البرتغالي في المسابقات القارية، حيث خرج سبورتينج براجا على يد جلاسكو رينجرز الأسكتلندي يوم أمس الاربعاء، وودع كذلك بنفيكا أمام شاختار دونيتسك الأوكراني.

أما آرسنال الإنجليزي فقد أخفق في الحفاظ على تفوقه بهدف دون رد أمام أولمبياكوس اليوناني في مباراة الذهاب، وسقط أمامه في مباراة إياب دور ال32 على ملعب الإمارات شمال العاصمة لندن.

وباغت أولمبياكوس أصحاب الضيافة بهدف حمل إمضاء النجم السنغالي “بابيس سيسيه” في الدقيقة الثامنة من بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من الفرنسي “فالبوينا” – عدو كريم بنزيمة-…ولا تزال هذه المباراة جارية حتى الآن بعد تحولها إلى أشواط إضافية.

والتالي الأندية المتأهلة إلى دور ال16 من الدوري الأوروبي:

جلاسكو رينجرز الأسكتلندي – بعد الفوز على سبورتينج براجا 4-2

باشاك شهير التركي – بعد الفوز على سبورتينج لشبونة البرتغالي 5-4

بازل السويسري – بعد الفوز على أبويل نيقوسيا القبرصي 4-0

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ولفرهامبتون الإنجليزي – بعد الفوز على إسبانيول الإسباني 6-3

باير ليفركوزن الألماني – بعد الفوز على بورتو البرتغالي 5-2

روما الإيطالي – بعد الفوز على خينت البلجيكي 2-1

لاسك النمساوي – بعد الفوز على ألكمار الهولندي 3-1

فولفسبورج الألماني – بعد الفوز على مالمو السويدي 5-1

خيتافي الإسباني – بعد الفوز على أياكس الهولندي 3-2

شاختار دونيتسك الأوكراني – بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي 5-4

كوبنهاجن الدنماركي – بعد الفوز على سيلتك جلاسكو الأسكتلندي 4-2

الإنتر الإيطالي – بعد الفوز على لودوجوريتس البلغاري 4-1

مانشستر يونايتد الإنجليزي – بعد الفوز على كلوب بروج البلجيكي 6-1

إشبيلية الإسباني – بعد الفوز على كلوج الروماني بموجب هدف اعتباري. الذهاب في رومانيا انتهى بالتعادل 1-1 والإياب انتهى في إسبانيا 0-0.

ريد بول سالزبورج – إنتراخت فرانكفورت – مباراة الإياب مؤجلة. لقاء الذهاب انتهى بفوز إنترخت بنتيجة 4-1.

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