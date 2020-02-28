كورونا يصل دوري أبطال أوروبا مع فالنسيا..وإقالة مدرب إيطالي في المجر!

أكدت مصادر صحفية إسبانية، مساء اليوم الخميس، إصابة صحفي رياضي من إسبانيا بفيروس كورونا، أثناء مرافقته لبعثة نادي فالنسيا التي تواجدت في مدينة ميلانو الأسبوع الماضي، عندما واجه فالنسيا نظيره أتالانتا في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتسببت إصابة الصحفي الإسباني في تأجيل مباراة لفريق إنتر ميلانو ضمن منافسات الدوري الإيطالي -سيري آ- مطلع الأسبوع الماضي بالإضافة إلى ثلاث مباريات أخرى في منطقة لاومبارديا، مع غلق كامل للمدارس لمدة أسبوع، بسبب انتشار الفيروس بصورة مفجعة أدت إلى وفاة عشر حالات وإصابة أكثر من 50 شخصًا.

وفي نفس الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الإيطالية حالة الطواريء، خوفًا من تفشي المرض بالبلاد، أقبلت إدارة فريق مجري ينشط في دوري الدرجة الممتازة على قرار مثير للجدل بإقالة المدير الفني للفريق وهو إيطالي الجنسية، لخوفها من حمله للمرض بعد زيارة قام بها مؤخرًا إلى إيطاليا.

وقال نادي هونفيد بودابيست صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز بأنه قرر إقالة مدربه الإيطالي “جوسيبي سانينو” كإجراء احترازي في ظل ظهور فيروس كورونا في إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين.

ولعب برشلونة أول أمس الثلاثاء على ملعب نابولي “سان باولو” جنوب إيطاليا، وسط حصار طبي غير عادي من قبل إدارة النادي خوفًا من الفيروس الذي لم يظهر له أي علاج حتى وقتنا هذا منذ انتشاره نهاية العام الماضي في الصين وبعض دول آسيا.

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إلهام شيخي

باتت لاعبة منتخب إيران لكرة القدم الخماسية داخل الصالات للسيدات “إلهام شيخي” أول شخص في عالم الرياضة يتوفى بسبب فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس أن إلهام شيخي صاحبة ال22 عامًا، راحت ضحية فيروس كورونا الذي تفشى مؤخرًا في إيران ويُهدد استكمال النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.

وسجلت محافظة “قم” أول حالتي وفاة يوم الاربعاء الماضي، لتصبح هذه المحافظة مركزًا لانتشار الفيروس حديث العهد، والذي بات على أهبة الاستعداد لتدمير العالم بأسره.

كما أصيبت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة “معصومة ابتكار”، بالاضافة إلى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني “مجبتي ذو النور”.

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