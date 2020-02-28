رياضة | حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الالماني تيرشتيجن حارس مرمي فريق برشلونة الإسباني علىمواجهة ريال مدريد المقبلة في الكلاسيكو يوم الاحد المقبل بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري على ملعب البرنابيو.

وقال شتيجن في تصريحاته اليوم: نريد الفوز في البرنابيو بأفضل طريقة ممكنة وآمل ان نفعل ذلك ، ستكون معقدة ولكن الهدف دائماُ هو نفسه ، حتى اذا لم نفوز فـ سوف نستمر في تحقيق نفس الهدف وهو ان نكون 100% في باقي المباريات والفوز فيها نُريد الذهاب إلى مدريد ونحن نفكر في الفوز ، نرغب في مغادرة الكلاسيكو مع الثلاث نقاط دون التفكير فما سيحدث في بقية الموسم

واضاف: مفتاح الفوز في كل المُباريات هو العمل الجماعي وجميعاً نعرف ذلك ، يجب ان نكون جاهزين ومركزين بشكل جيد ، لان هذه واحدة من اللحظات التي في الموسم يتم يمكنك فيها ضرب الطاولة بشكل جيد وليس الاعتماد على الاندية الأخرى.

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وتابع: ستكون كُل الانظار على مُباراة الكلاسيكو التي يريد فيها الجميع ان يكون جاهز 100% وان يعطي أفضل ما لديه في هذه المباراة الفريدة نعلم جيداً بان النقاط متقاربة بين الفريقين في الليغا وهناك ثلاث نقاط امامنا نُريد الحصول عليها ليكون هُناك فارق بيننا في الترتيب ، ونأمل ان نحتفظ بهذا الفارق حتى النهاية

واقر شتيجن باعتراف عن برشلونة في المباريات الاخيرة قائلا: في المُباريات الأخيرة التي لعبناها في البرنابيو كنا في كثير من المباريات محظوظين للغاية ، ولكن علينا ان نكون حذرين لاننا نعلم بان المُباراة ستكون معقدة وان ريال مدريد لديهم فريق رائع ، وستكون المباراة صعبة علينا الاثنان

وواصل: الكلاسيكو هو أكبر مُباراة في هذا العالم ولذلك نحن جميعاً متحمسين لها وكلنا نُريد المشاركة والاستمتاع في هذه المباراة، نريد ان نلعب بنفس الاسلوب الذي نلعب به دائماً وان نستحوذ على الكُرة كما نفعل دائماً ، نُريد ان نكون أفضل من الخصم ، نعرف ان الامر سيكون معقداً ولكن سنحاول