رياضة | الزمالك يكشف حقيقة رحيل كارتيرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة رحيل كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث الإعلامي خالد الغندور عن مستقبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الأنباء التي ترددت عن تلقيه بعض العروض.
وكشفت بعض التقارير الإعلامية عن مفاوضات بين أهلي جدة السعودي مع كارتيرون لتوليه تدريب الفريق في الفترة المقبلة.
وكشفت بعض التقارير الإعلامية عن مفاوضات بين أهلي جدة السعودي مع كارتيرون لتوليه تدريب الفريق في الفترة المقبلة.
وأكد الغندور في تصريحات عبر قناة "الزمالك" أن كارتيرون لن يرحل عن الفريق نهائيًا والأولوية لديه حاليًا هي الاستمرار مع الزمالك وحصد بطولة دوري أبطال افريقيا.
وأشار إلى أن كارتيرون يشعر بالراحة مع الفريق على كافة المستويات ويحلم بالحصول على دوري الأبطال الافريقي.