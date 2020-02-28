رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة كبرى تبتعد وأخرى تدق أبواب البيرنابيو.. ولاعب جديد على رادار الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة كبرى تبتعد وأخرى تدق أبواب البيرنابيو.. ولاعب جديد على رادار الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 27 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اهتمام الملكي بضم محمد صلاح نجم ليفربول في حال الفشل في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- شوستر يصدم ريال مدريد وبرشلونة

وجه الألماني بيرند شوستر نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق صدمة لقطبي إسبانيا بعد أن استبعدهما من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال شوستر في تصريحات صحفية:"الشوط الأول كان تكتيكيا للغاية ولم يرغب أي فريق في أن تهتز شباكه ومع تقدم ريال مدريد بهدف دون رد، اعتقدنا انه أراد الفوز لكن كان أمامه فريق به العديد من الخيارات على مقاعد البدلاء".

وعن دفع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي برحيم ستيرلينج في الشوط الثاني، علق شوستر قائلاً :"ستيرلينج قادم من إصابة لكنه لاعب قد يسبب الضرر، الدفع به منح شيئا لفريقه".

وعن مباراة الملكي المقبلة أمام برشلونة في كلاسيكو الليجا، قال شوستر:" مواجهة دوري أبطال أوروبا لن تؤثر على الكلاسيكو، هذه مباراة مختلفة".

وأضاف:"لدي رغبة في مشاهدة هذه المباراة لكننا في مرحلة من الموسم يكفي فيها التعادل وهذا لا أحبه، الفريقان بهما مشكلات وسنرى ما سيحدث، رغم أن من يلعب على أرضه تكون له الأفضلية قليلا".

وتابع:"بشكل عام نحن نشاهد موسماً ضعيفاً ولا أعتقد أننا سنرى بطلا إسبانيا في دوري أبطال أوروبا، لم نكن نؤمن ببايرن ميونخ منذ فترة والآن هو جيد للغاية".

واختتم شوستر تصريحاته قائلاً:"المشكلة أن ريال مدريد يفتقد رأس حربة منذ عامين منذ أن رحل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس".

- محمد صلاح بديل مبابي في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد يخطط لتدعيم هجومه في الصيف المقبل وذلك من أجل الإستعداد للموسم المقبل خاصة بعد الآداء المتذبذب الذي يعيشه الفريق هذا الموسم تحديدًا بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن ريال مدريد يخطط لبيع جاريث بيل في الصيف المقبل والتعاقد مع نجم من الطراز الرفيع وتحديدًا كيليان مبابي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مسئولي ريال مدريد يعتقدون أن مبابي سيكلف خزائن النادي حوالي 250 مليون جنيه إسترليني لذلك وضع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كبديل في حال فشله في ضم مبابي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح سيكلف خزينة ريال مدريد حوالي 126 مليون جنيه إسترليني علماً بأن النجم الدولي المصري يمتلك عقداً مع ليفربول يمتد حتى عام 2023.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية أمس بأن المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة إكسبريس البريطانية أن ريال مدريد استقر على ضم صلاح من أجل علاج المشاكل الهجومية التي يعاني منها الملكي مؤكدة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لدفع 150 مليون يورو لضم الفرعون المصري.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد ليس لديه أي مانع في دفع 300 مليون يورو من أجل ضم الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد اشترط رحيل نجمه الويلزي جاريث بيل عن الفريق من أجل إتمام صفقة محمد صلاح.

- خطوة جديدة من دي بروين تحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

حسم اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مستقبله مع الفريق وذلك بشأن البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا اتليتك"، إلى أن كيفين دي بروين سعيد جداً في مانشستر سيتي ولا يفكر في مغادرة النادي إطلاقاً، واللاعب يقوم حالياً ببناء منزله الجديد في مانشستر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن منع فريق مانشستر سيتي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين قادمين بداية من النسخة المقبلة، وهذه العقوبة جعلت مستقبل اللاعب قد ينهار مع الفريق.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي حقق فوزا صعبا بالأمس على حساب فريق ريال مدريد الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

- زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني حزنه الشديد لقلة التركيز القصيرة والخسارة أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لعبنا مباراة جيدة لمدة 75 دقيقة باستثناء الدقائق العشر أو الخمس عشرة الأخيرة، لمدة 70 دقيقة كنا على ما يرام، والآن يتعين علينا الذهاب إلى هناك والفوز إذا كنا نريد أن نمضي قدمًا في البطولة".

Advertisements

وأضاف زيدان: "ارتكبنا بعض الأخطاء الدفاعية التي جعلتنا نخسر في ملعبنا إنها جزء من كرة القدم، وهذا كل شيء".

وتابع: "لقد قدمنا ​​كل شيء في هذا الملعب، لكننا افتقرنا إلى التركيز لمدة 10 دقائق مع مباراة صعبة للغاية، ودفعنا ثمنها في النهاية".

وعن جلوس توني كروس على مقاعد البدلاء قال زيدان: "كان لأسباب فنية وليس لمشاكل عضلية".

- الصحف الكتالونية تحتفي بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد الإسباني نتجية مخيبة بالأمس أمام ضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار مباريات دورر الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وإحتفلت الصحف الكتالونية الصادرة صباح اليوم بفوز مانشستر سيتي على الغريم التقليدي لبرشلونة فريق ريال مدريد الإسباني.

صحيفة موندو ديبورتيفو أشهر الصحف الكتالونية عنونت في صفحتها الرئيسية بكلمة "Felicity" التي تتكون من مقطع من كلمة Felicidad وتعني السعادة باللغة الإسبانية وكلمة city في إشارة لتفوق الفريق الإنجليزي.

وكتبت صحيفة سبورت الكتالونية "جوارديولا .. إصبعك يبين لنا الطريق الصحيح"، في إشارة لإشارة جوارديولا بإصبعه نحو لافته علقتها جماهير ريال مدريد في إحدى مواجهات الكلاسيكو بملعب سانتياجو بيرنابيو، أثناء تولي جوزيه مورينيو تدريب ريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد وبرشلونة لخوض لقاء الكلاسيكو يوم الأحد المقبل الموافق 1 مارس بملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

- أسطورة ريال مدريد يخطط للجمع بين رونالدو وميسي في فريق واحد

أعلن ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أنه يسعى لضم الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الثنائي الأفضل في كرة القدم خلال القرن الحادي والعشرين.

وذكر موقع ‘‘لو10 سبورت‘‘ الفرنسي، أن بيكهام في مقابلة مع وكالة الأنباء العالمية ‘‘رويترز‘‘ أكد عن رغبته في جذب ميسي ورونالدو لإنتر ميامي الأمريكي.

وقال بيكهام، إنه يؤمن بفريقه، مشيرا إلى أن فريقه سعيد باللاعبين الذين يمتلكهم، ولكن إذا كانت لدينا الفرصة لجذب لاعبين أوروبيين مشهورين إلى مدينتنا، فسنقوم بذلك.

وأكمل، تود جميع الفرق في العالم أن يكون لديها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في فريقهم، لكننا قلنا دائمًا أننا مختلفون عن الفرق الأخرى، وأنا متأكد من أن المالكين الآخرين يقولون نفس الشيء تمامًا.

- حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، في فخ الهزيمة وسط ملعبه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء سقوط الميرنجي وسط ملعبه وجماهيره، ليزيد صعوبة فوزه في لقاء الإياب على ملعب الاتحاد، والتأهل لدور الثمانية من البطولة.

وينتظر عشاق الكرة مباراة الإياب بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، والمقرر لها يوم السابع عشر من الشهر المقبل، لتحديد المتأهل من دور الستة عشر. ويرصد "الخليج 365 الرياضي" حظوظ ريال مدريد في التأهل من خلال التقرير الآتي:-

1- يحتاج ريال مدريد لتحقق الفوز بأكثر من هدف خارج أرضه بشرط ألا يقبل أهداف حتى يتمكن من العبور.

2- تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، من أجل الاحتكام للوقت الإضافي ورحلات الترجيح في حال استمرار التعادل من أجل حسم بطاقة التأهل.

وبالتالي لا يملك الميرنجي أي خيارات سوى تحقيق الفوز من أجل العبور للدور المقبل، من أرض ملعب الاتحاد معقل السيتيزين.

- نجم باريس سان جيرمان على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مازال مجهولاً حتى الآن على الرغم من أن النجم الأرجنتيني يخوض هذا الموسم معاراً من إنتر ميلان الإيطالي إلى باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة لا ديسمارك الإسبانية بأن باريس سان جيرمان يملك خيار الشراء مقابل 70 مليون يورو في نهاية الموسم الحالي ولكن النجم الأرجنتيني ما يزال لم يحسم موقفه سواء بالإستمرار مع باريس سان جيرمان أو العودة إلى إنتر ميلان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنريال مدريد جدد إهتمامه بالتعاقد مع إيكاردي وذلك بسبب معاناة الفريق في الجانب الهجومي تحديدًا بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يملك فرصة للتعاقد مع إيكاردي في الصيف المقبل وذلك في حال قرر اللاعب عدم الإستمرار مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الأرجنتيني ارتبط بالإنتقال الى يوفنتوس ولكن إنتر ميلان لا يفضل بيعه لأحد الأندية المنافسة في إيطاليا.