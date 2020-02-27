انت الان تتابع نجم مانشسترسيتي يعترف: ابنتي تؤدي أغنية "مو" صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتألق رحيم ستيرلينغ بشدة هذا الموسم.

كشف نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ أن ابنته الصغيرة من مشجعي فريق ليفربول وتؤدي أغنية نجم "الريدز" محمد صلاح. فيما يواصل الدولي الإنجليزي تقديم مستويات رائعة للغاية هذا الموسم مع "الأزرق السماوي".

رغم المنافسة الشرسة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، إلاّ أن ذلك لم يمنع ابنة واحد من نجوم "الأزرق السماوي" في المواسم الأخيرة من التعبير عن تشجيعها لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ففي مقابلة نقلتها صحيفة "ميرور"البريطانية، كشف نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ أن ابنته ميلودي (7 أعوام) تُشجع فريق ليفربول، وأضاف الدولي الإنجليزي أن ابنته تُغني كذلك أغنية نجم "الريدز" محمد صلاح.

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وقال ستيرلينغ إن ابنته لديها جانب من شخصيته، حيث تُحب المزاح وأداء أغنية "مو" صلاح. وأضاف: "إنها تعرف المنافسة بين ليفربول والفريق الذي ألعب له، لذلك فهي تحاول أن تُغضبني. لكن هذه هي شخصيتها".

وتابع الجناح الإنجليزي السريع والماهر "كرة القدم تأخذ الكثير من وقتك لكن في نهاية اليوم وعندما تُصبح الأمور، فإن رؤية الأطفال هي أهم جزء في اليوم وهو ما يجعلك سعيداً"، وأضاف: "عندما أعود للمنزل يكون كل شيء مثالياً".

يشار إلى أن رحيم ستيرلينغ (25 عاما)، حمل قميص ليفربول لعدة سنوات إلاّ أنه انتقل إلى مانشستر سيتي وتألق معه بشكل كبير. ويدخل الدولي الإنجليزي قائمة اهتمامات عدة أندية أوروبية كبيرة وعلى رأسها ريال مدريد، الذي يرغب بقوة في الحصول على خدماته بداية من الموسم القادم.