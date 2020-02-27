شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى لم يتذوق طعم الانتصار خلال 17 زيارة له فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الترجى التونسى ضيفاً على نظيره الزمالك مساء الجمعة بملعب القاهرة فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال فى نسختها الجارية. ولم يتمكن الترجى التونسى من تحقيق أى انتصار على حساب فريق مصرى خلال 17 زيارة له لمصر عبر تاريخ مشاركاته الإفريقية.

وحسم التعادل نتيجة 10 مواجهات بين أندية مصر والترجى بالقاهرة، وتفوق المصريون فى 7 مباريات وحققوا الفوز، وذلك من أصل 17 مباراة أمامه وسط أنصارهم.

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واستهل الترجى أول خمس زيارات له للقاهرة بتحقيق التعادل السلبى وذلك أمام كل من الترسانة فى 1987 والأهلى فى 1990 و2001 والزمالك فى 1994 والإسماعيلى فى 1995، حتى جاءت رأسية مدحت عبدالهادى مدافع الزمالك وسجلت أول أهداف أندية مصر فى شباك الترجى بالقاهرة وأحرزت أول انتصار، وذلك بمجموعات دورى الأبطال 2002.

كما جاءت تعادلات الترجى فى القاهرة، بواقع آخر أمام الزمالك فى 2005 بدورى الأبطال وأمام الأهلى فى مستهل مجموعات نسخة 2018، كذلك أمام الفريق الأحمر بدورى الأبطال أعوام 2011 و2012 و2017

كما فاز عليه الإسماعيلى بنتيجة 3/1 فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال 2003، كذلك الاتحاد بهدف نظيف لمحمد ناجى جدو بمنافسات الكونفدرالية 2006، بينما ألحقه الأهلى 4 هزائم بالقاهرة بواقع واحدة بالكونفدرالية فى 2015 بثلاثية نظيفة و3 فى دورى الأبطال أعوام 2007 بنتيجة 3/0 و2010 بهدفين مقابل هدف وفى ذهاب نهائى دورى الأبطال 2018 بنتيجة 3/1 أيضاً.

ومن المفارقات أن الترجى عند حضوره لمصر من أجل خوض مباراة أو بطولة ليس طرفها أحد الأندية المصرية يحقق اللقب، فتوهج أبناء باب سويقة فى ملعب الإسكندرية خصيصاً وحقق على أرضيته لقب السوبر الإفريقى الوحيد فى تاريخه عام 1994 والبطولة العربية كذلك فى صيف 2017.