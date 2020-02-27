شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل روما وليفركوزن وولفرهامبتون لدور الـ16 بالدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل روما الإيطالي لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 1 / 1 من مضيفه جينت البلجيكي اليوم الخميس في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.

وكان لقاء الذهاب، الذي جرى بالعاصمة الإيطالية يوم الخميس الماضي قد انتهى بفوز روما 1 / صفر، ليحجز الفريق الإيطالي بطاقة العبور للدور الثاني بفوزه 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبادر جينت بالتسجيل عبر لاعبه جوناثان دايفيد في الدقيقة 25، فيما تعادل الهولندي جاستن كوليفرت لمصلحة روما في الدقيقة 29.

وبلغ فولفسبورج الألماني دور الـ16 بتغلبه 3 / صفر على مضيفه مالمو السويدي، ليكرر تفوقه على منافسه من جديد، بعدما تغلب عليه 2 / 1 في لقاء الذهاب بألمانيا.

وافتتح جوسيب بريكالو التسجيل لفولفسبورج في الدقيقة 42، فيما أضاف زميلاه يانيك جيرهاردت وجواو فيكتور الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 65 و69.

وحجز وولفرهامبتون الإنجليزي بطاقة الصعود للدور ذاته، رغم خسارته 2 / 3 أمام مضيفه إسبانيول الإسباني.

وكان الفريق الإنجليزي فاز ذهابا بنتيجة 4 / صفر، ليحجز مقعده في دور الستة عشر، حيث تفوق بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 6 / 3 .

وكان الفريق الإسباني هو البادىء بالتسجيل عن طريق جوناثان كاييري في الدقيقة 16، قبل أن يسجل أداما ترواري هدف التعادل في الدقيقة 22.

وعاد كاييري ليسجل الهدف الثاني لإسبانيول من ضربة جزاء في الدقيقة 57، لكن مات دوهيرتي سجل هدف التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 79.

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وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل كاييري الهدف الثالث لإسبانيول.

وفي مباراة أخرى، نجح باير ليفركوزن الألماني، في التأهل لدور الستة عشر، بعد فوزه على مضيفه بورتو البرتغالي 3/ 1 .

وكان الفريق الألماني فاز ذهابا 2/ 1 في ألمانيا، ليكرر فوزه إيابا ليفوز بمجموع المباراتين5 / 2 .

وتقدم ليفركوزن في الدقيقة العاشرة عن طريق الأرجنتيني لوكاس إلاريو، قبل أن يضيف زميله كريم ديميرباي الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 57 سجل كاي هافيرتز الهدف الثالث لليفركوزن، ثم سجل موسى ماريجا هدف تقليص الفارق لبورتو في الدقيقة 65.

وفاز بازل السويسري على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 1 / صفر، ليتأهل إلى دور الستة عشر فائزا بمجموع المباراتين 4 / صفر، بعد فوزه ذهابا بنتيجة 3 / صفر.

وسجل فابيان فراي هدف المباراة الوحيد لبازل في الدقيقة 38 من ضربة جزاء، كما شهدت المباراة إهدار توماس دي فينسنتي لاعب أبويل لركلة جزاء في الدقيقة 74.

وحجز لاسك لينز النمساوي بطاقة العبور للدور ذاته، بعد فوزه على الكمار الهولندي 2 / صفر.

وكانت مباراة الذهاب شهدت تعادل الفريقين 1 / 1 ، ليحسم لينز المباراة لصالحه متفوقا بمجموع المباراتين 3 / 1.

وتقدم لاسك لينز في الدقيقة 44 عن طريق ماركو روجز من ضربة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة حصول فيليب ويسنجر لاعب لينز على البطاقة الحمراء في الدقيقة 88، بعد حصوله على الإنذار الثاني.