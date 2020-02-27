شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناور بورقة «صبحي» قبل مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من الغموض تحيط بموقف مشاركة رمضان صبحى مع الأهلى في مواجهته المرتقبة أمام صن داونز المقررة السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بسبب تضارب الأخبار الواردة من النادى بشأن اللاعب.

ففى الوقت الذي أعلن فيه مصدر داخل الجهاز الطبى بالفريق قبل أيام عن جاهزية اللاعب طبيا وبات جاهزا للمشاركة بناء على رؤية الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر، المدير الفنى، ترددت أنباء مختلفة خلال الساعات الأخيرة عن رفض فايلر التعجل في الدفع باللاعب غدا السبت لعدم اكتمال فورمته الفنية والرغبة في منحه مزيدا من الوقت حتى يكتمل شفاؤه تماما ويستطيع الظهور بمستوى جيد خلال المباريات التي يشارك فيها.

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وكشف المصدر أن المدير الفنى استغل حالة الجدل التي تدور حول اللاعب للرد على مناورات مدرب صن داونز بورقة صبحى، خاصة أن مدرب الفريق المنافس كثير التصريحات المثيرة للجدل قبل المواجهات المهمة.

ووفقا لمصدر داخل النادى، فإن فايلر استقر على اصطحاب صبحى مع بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا لخوض لقاء الإياب، فيما طلب المدير الفنى من اللاعبين عدم التركيز مع التصريحات التي يرددها مدرب صن داونز بخصوص المواجهتين.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية استعدادًا للمباراة، حيث يؤدى مرانه الأخير، مساء اليوم، وينتظر أن يشتمل على بعض الأمور الفنية المتعلقة بالخطة بجانب التدريبات البدنية التي اعتادها الفريق قبل كل مران.

وكان الجهاز الفنى قد ركز خلال الأيام الماضية على علاج الأخطاء التي وضحت في أداء اللاعبين مؤخرا لتجنب تكرارها.